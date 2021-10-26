Covid-19: В Литве выявлено 2354 новых случая Covid-19, в Эстонии - 1190

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 2354 новых случая заражения коронавирусом, скончались 26 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1842 пациента с Covid-19, 153 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,2 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1328 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 14%.

Эстония

За минувшие сутки проанализировано 7836 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 1190 тестов, скончались восемь человек.

734 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 456 - полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро вторника в Эстонии госпитализированы 513 пациентов с коронавирусом, в том числе 365 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19. Из них 256 пациентов не вакцинированы (70 процентов), а у 109 пациентов (30 процентов) завершен курс вакцинации.