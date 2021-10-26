Торговая сеть: в середине ноября обострится проблема нехватки кадров в торговле

"Путаница и возмущение в отрасли вызваны не только самой необходимостью вакцинации, но и не решенными вопросами, касающимися доступности вакцин и тестов", - сказала она и объяснила, что в компанию постоянно поступают телефонные звонки от отчаявшихся владельцев магазинов в связи с тем, что с 20 октября предприятия больше не могут принимать результаты самотестирования, а ближайшие лаборатории не способны обеспечить сертифицированное тестирование, до них не дозвониться или приходится ждать в очень длинных очередях, в то время как центры вакцинации изначально не могли принять всех желающих сделать прививку, в результате чего сертификаты о вакцинации вступят в силу только после 15 ноября.

"Конечно, у некоторых сотрудников также много замешательства и горечи: вместо предоставления аргументированных, профессиональных разъяснений людей силой принуждают к вакцинации, и такой механизм принуждения вызывает только сопротивление", - сказала Вартукаптейне.

Коммерческий директор Elvi Latvija также предсказала, что в середине ноября усугубится проблема нехватки кадров. В то же время она отметила, что ситуация на рынке труда в сфере розничной торговли продуктами питания меняется постоянно и вне условий пандемии.

"Фактически в начале пандемии мы почувствовали, что многие покупатели, наконец, начали ценить продавцов и обслуживающий персонал. Я бы сказала, что престиж сотрудников магазина значительно вырос. Конечно, именно работники магазинов наиболее отчетливо прочувствовали все принятые правительством изменения, им пришлось взять на себя много новых обязанностей, повысилось число конфликтов в магазинах и в целом работа стала более стрессовой, однако и сотрудники, и покупатели адаптировались к новой реальности. Правительство также приняло несколько непонятных решений по ограничению торговли определенным товарами, которые привели к обратному эффекту: люди толпились в магазинах в те дни, когда было разрешено продавать все товары, в то время как в стандартном режиме их потоки равномерно распределялись в течение всей недели", - прокомментировала ситуацию Вартукаптейне.

Она также отметила, что полтора года пандемии повлияли на поведенческие привычки покупателей. "Многие люди пересмотрели свою жизнь, приоритеты, переехали из города в деревню, поэтому мы, магазины в регионах, чувствовали себя относительно спокойно в это время". Изменились и покупательские привычки: люди ходят в магазины, расположенные ближе к дому, реже посещают крупные торговые центры и не задерживаются в них, а также за один раз приобретают больше товаров, чем раньше. Все это, по словам Вартукаптейне, повысило стабильность предприятий, торгующих продуктами питания в регионах, и Elvi в их числе.