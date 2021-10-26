Павлютс: Влияние локдауна на данные по заражению Covid-19 пока оценивать нельзя

Политик призвал коллег по правительству быть терпеливыми, так как данные, скорее всего, можно будет оценивать уже в ближайшие дни, тогда как пока что наибольшее влияние на тенденцию, что показатели заболеваемости не растут так быстро, оказывают школьные каникулы - снизились объемы числа скрининговых тестов школьников и работников школ, сократилось и число тестируемых членов их семей, сообщает агентство LETA.

В свою очередь "сдвиг" в данных по госпитализациям в связи с ограничениями будет заметен только через две недели, это означает, что сейчас Минздрав считается со сценарием, что в первой половине ноября число госпитализированных с Covid-19 пациентов может достичь даже 3000.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что с момента объявления режима чрезвычайной ситуации 11 октября прошли две недели. По его мнению, первые ограничения в своем роде были эффективными.

На заседании министры концептуально договорились затребовать данные мобильных операторов о передвижениях людей. Министр сообщения Талис Линкайтс отметил, что, например, рижскую статистику о движении людей можно оценивать по потокам общественного транспорта, тогда как в других местах Латвии этот показатель не считается объективной мерой.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 2117 новых случаев Covid-19, поступила информация о 27 смертях.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1521 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 596 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1686,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 23 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.