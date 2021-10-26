Молдова впервые закупает газ не у России
Молдова подписала договор с Польшей о поставке природного газа. Это первый раз, когда газ был куплен не у России, а у другого поставщика.
Молдова подписала договор с Польшей о поставке природного газа. Это первый раз, когда газ был куплен не у России, а у другого поставщика.
Решение было принято после того, как Газпром поднял цены на газ для Молдовы. Это привело к объявлению в стране чрезвычайного положения и поиску альтернативных источников природного газа.
Правительство Молдовы в понедельник сообщило, что подписало договор с польским правительственным предприятием PGNiG с целью пробной закупки миллиона кубометров газа.
"В истории Молдовы это первый раз, когда мы купили газ у альтернативных поставщиков", - указывает правительство.
Тем временем PGNiG сообщило, что конкурс на закупку был организован в срочном порядке, принимая во внимание снижение Газпромом поставок в Молдову.