Вт, 26.10.2021
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Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
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Молдова впервые закупает газ не у России

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Молдова подписала договор с Польшей о поставке природного газа. Это первый раз, когда газ был куплен не у России, а у другого поставщика.

Решение было принято после того, как Газпром поднял цены на газ для Молдовы. Это привело к объявлению в стране чрезвычайного положения и поиску альтернативных источников природного газа.

Правительство Молдовы в понедельник сообщило, что подписало договор с польским правительственным предприятием PGNiG с целью пробной закупки миллиона кубометров газа.

"В истории Молдовы это первый раз, когда мы купили газ у альтернативных поставщиков", - указывает правительство.

Тем временем PGNiG сообщило, что конкурс на закупку был организован в срочном порядке, принимая во внимание снижение Газпромом поставок в Молдову.


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