Во вторник от Covid-19 привиты 9605 человек
Во вторник, 26 октября, от Covid-19 привиты 9605 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Во вторник, 26 октября, от Covid-19 привиты 9605 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
5111 человек получили первую дозу вакцины, 1587 завершили процесс вакцинации, в том числе 2434 человека привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 473 человека получили дополнительную дозу вакцины.
В настоящее время завершили процесс вакцинации 985 650 человек. В соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения Латвии в июле 2021 года, которое составляло 1 882 200 человек, процесс вакцинации завершили 52,3% населения страны.