Ср, 27.10.2021
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Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
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Комиссия Сейма поддерживает запрет на использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях

ФОТО: LETA

Сегодня, 27 октября, перед окончательным чтением комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала поправки к законам, запрещающие использование георгиевских лент на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

К третьему чтению депутат Николай Кабанов ("Согласие") подал предложение об исключении из запрета на использование георгиевской ленты во время памятных мероприятий в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне, в рамках реконструкции военных событий, а также на мероприятиях с участием иностранных дипломатов.

Выслушав представителей Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Государственной полиции и других ведомств, комиссия приняла решение предложение отклонить.

Ранее председатель комиссии по правам человека Артус Кайминьш заявил, что, принимая во внимание экспансию России на Украине и тоталитарную идеологию России в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому устройству и безопасности.

"Запрет георгиевской ленты ограничит такие проявления идеологии. Мы должны продемонстрировать нашу позицию против использования этих лент на публичных мероприятиях", - сказал тогда Кайминьш, добавив, что он не приемлет ценности, которые символизирует эта лента, так же, как ценности пиратского флага.

В настоящее время закон о безопасности общественных развлекательных и праздничных мероприятий запрещает использование, в том числе в стилизованной форме, флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков СС и советских символов - серпа и молота с пятиконечной звездой, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных преступлений.


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