Комиссия Сейма поддерживает запрет на использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях

К третьему чтению депутат Николай Кабанов ("Согласие") подал предложение об исключении из запрета на использование георгиевской ленты во время памятных мероприятий в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне, в рамках реконструкции военных событий, а также на мероприятиях с участием иностранных дипломатов.

Выслушав представителей Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Государственной полиции и других ведомств, комиссия приняла решение предложение отклонить.

Ранее председатель комиссии по правам человека Артус Кайминьш заявил, что, принимая во внимание экспансию России на Украине и тоталитарную идеологию России в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому устройству и безопасности.

"Запрет георгиевской ленты ограничит такие проявления идеологии. Мы должны продемонстрировать нашу позицию против использования этих лент на публичных мероприятиях", - сказал тогда Кайминьш, добавив, что он не приемлет ценности, которые символизирует эта лента, так же, как ценности пиратского флага.