Важно знать ⟩ Что делать, если на обочине стоит человек с белой тростью?

В Латвии более 12 тысяч незрячих людей. Они не сидят дома, в четырех стенах, а ведут себя социально активно. Они часто выходят на улицу, даже без своего ассистента. В правилах дорожного движения четко указаны права таких пешеходов и обязанности водителей в их отношении. Следуем ли мы правилам и поступаем правильно, когда на обочине стоит человек с поднятой белой тростью?