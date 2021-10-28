Важно знать ⟩ Что делать, если на обочине стоит человек с белой тростью?

Самое безопасное место для пересечения улицы - пешеходный переход, а для незрячих - переход по сигналу специального светофора. Однако, как указывает председатель Управления безопасности дорожного движения Юрис Янчевскис, установленные правила позволяют незрячему пешеходу права пересекать улицу и за пределами пешеходных переходов. Он просто должен поднять белую трость.
147. пункт Правил дорожного движения:
В любом случае (даже за пределами пешеходного перехода) водитель должен пропустить незрячего пешехода, который подает сигнал белой тростью.
В Риге слабовидящие и незрячие живут на Югле, где среди привычных дорожных знаков размещены указания о том, что в этом районе живут и передвигаются незрячие пешеходы и водителям нужно быть особенно осторожными.
Передача LTV 4. studija провела практический эксперимент, чтобы выяснить, замечают ли водители поданный белой тростью сигнал. Остановятся ли шоферы, если пешеход захочет перейти улицу вдали от перехода?
Видео: Сюжет передачи LTV 4. studija (на латышском языке)