Предварительный прирост ВВП в Латвии: новые данные

По предварительным оценкам, на ВВП повлиял прирост на 1,3% в обрабатывающей промышленности и на 6,1% в сфере услуг.

В то же время согласно сезонно и календарно скорректированным данным экономика Латвии за указанный период выросла на 4,7%.

В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2021 года согласно сезонно и календарно скорректированным данным ВВП увеличился на 0,3%.

В третьем квартале 2021 года согласно сезонно и календарно скорректированным данным ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 7,023 млрд евро.

Подробные данные об уточненном ВВП и изменениях в третьем квартале этого года будет опубликован 30 ноября.