Чт, 28.10.2021
Как всегда, лучший козел отпущения - это начальник, или в данном случае - премьер-министр. Карлис Шадурскис, депутат Сейма
Карлис Шадурскис, депутат Сейма
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Предварительный прирост ВВП в Латвии: новые данные

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в третьем квартале этого года согласно сезонно и календарно нескорректированным данным увеличился на 4,8% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По предварительным оценкам, на ВВП повлиял прирост на 1,3% в обрабатывающей промышленности и на 6,1% в сфере услуг.

В то же время согласно сезонно и календарно скорректированным данным экономика Латвии за указанный период выросла на 4,7%.

В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2021 года согласно сезонно и календарно скорректированным данным ВВП увеличился на 0,3%.

В третьем квартале 2021 года согласно сезонно и календарно скорректированным данным ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 7,023 млрд евро.

Подробные данные об уточненном ВВП и изменениях в третьем квартале этого года будет опубликован 30 ноября.

Как сообщалось, ВВП Латвии в прошлом году снизился на 3,6% по сравнению с 2019 годом и в фактических ценах составил 29,511 млрд евро.

 

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