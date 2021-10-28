Латыши, нелатыши и прививка: занимательная статистика

Среди городов государственного значения самый большой прирост вакцинации среди нелатышей был в Екабпилсе - с 23% до 30%, то есть 30,4%.

В Резекне охват вакцинацией нелатышей вырос на 26,9% - с 26% до 33%, а в Юрмале - с 37% до 45%, или на 21,6%.

Среди волостей в три раза показатели вакцинации в этой общественной группе выросли в двух волостях Латгале - Вецтилжской волости Балвского края и Пуреньской волости Лудзенского края. В начале месяца в обоих волостях от Covid-19 было привито 5% населения, теперь - 15%.

В Гайгалавской волости Резекненского края показатели вакцинации среди нелатышей выросли с 10% до 25%, в Берзпилской волости Балвского края - с 15% до 35%.

В два раза выросло количество вакцинированных нелатышей еще в нескольких волостях Латгале.

Примерно в 60 волостях и городах ситуация с вакцинацией среди нелатышей не изменилась или изменилась минимально.

В целом, по данным CSP, охват вакцинацией нелатышей за месяц увеличился с 34% до 42%. В настоящее время самые высокие показатели в Гарсенской волости Екабпилсского края, в Литенской волости Гулбенского края и Ерской волости Валмиерского края, где привиты 75% нелатышского населения.

Среди городов государственного значения самые высокие показатели вакцинации от Covid-19 в Валмиере - 57%, при этом показатель существенно не отличается между представителями разных национальностей - привиты 58% латышей и 52% нелатышей. Второе место по показателям вакцинации занимает Юрмала - 52%, где привито 58% латышей и 45% жителей других национальностей. На третьем месте Рига - 51%, где привито 59% латышей и 44% представителей других национальностей.

Среди городов самый высокий показатель вакцинации латышей от Covid-19 - в Риге

Среди городов самый высокий показатель вакцинации латышей от Covid-19 - в Риге, свидетельствуют данные CSP.

В Валмиере и Юрмале от Covid-19 привиты 58% латышского населения, в Елгаве - 52%, в Лиепае - 51%.

Менее 50% латышей привиты в Вентспилсе - 48%, в Екабпилсе - 45% и в Даугавпилсе - 44%.

Самый низкий уровень вакцинации среди латышского населения - в Резекне, где привиты 41% латышей.

Среди волостей и небольших городов самая высокая доля привитых от "Covid-19" латышей в Гарсенской волости - 70%, а в Ерской и Яунауцской волости привито 65% жителей-латышей.

Самые низкие показатели вакцинации среди латышей - в Пиедруйской, Рунденской, Константиновской и Голышевской волостях, где привито 20%.

Среди полностью вакцинированных против Covid-19 пожилых людей 63% латышей и 43% представителей других национальностей

Среди пожилых людей, говорящих на латышском языке, полностью вакцинированы против Covid-19 63%, в то время как среди других национальностей охват вакцинацией значительно меньше - всего 43%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Наибольшая доля людей старше 60 лет, полностью вакцинированных против Covid-19, проживает в Видземе, где вакцинированы 63% населения этой возрастной группы. Второй по величине показатель наблюдается в окрестностях Риги - 60%, далее следуют Курземе - 56% и Земгале - 55%. В среднем в стране привито 54% пожилых людей, при этом в Латгале - всего 39%.

Наибольшее количество вакцинированных пожилых латышей проживает в окрестностях Риги - 67%, а в Видземе привито 66% жителей этой категории. В среднем в Латвии вакцинированы 63% латышских пенсионеров. В Земгале этот показатель составляет 62%, в Курземе - 61%, в Латгале - 46%. Охват вакцинацией пожилых нелатышей значительно ниже: 50% в Видземе, 48% в окрестностях Риги, 46% в Курземе, 43% в среднем по Латвии, 42% в Земгале и 35% в Латгале.

В течение последнего месяца уровень вакцинации в регионах Латвии был примерно одинаков - среди пожилых людей он увеличился на 5-6% во всех регионах.