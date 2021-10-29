Видео ⟩ "Мне нечего бояться": Ушаков о рекомендации лишить его депутатской неприкосновенности

"Мы все-таки говорим о самодельном альбоме с вклеенной видеокамерой, который был найден в шкафу в моем публичном кабинете, - рассказал Ушаков в интервью. - Этот альбом я ни разу ни видел, ни использовал и в первый раз увидел его на следствии.

Я однозначно доверяю латвийской судебной системе и у меня нет никаких страхов и волнений, что выдача может что-нибудь значить для моей дальнейшей карьеры и судьбы.

Мне нечего бояться - я буду голосовать "за", и коллег буду призывать голосовать "за", чтобы дальше этот процесс по возможности быстро закончился соответственно латвийским законам".

Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja šodien balsojumā atbalstīja ieteikumu atcelt parlamentāro imunitāti EP deputātam @nilsusakovs. Ušakovs sola pats balsot par savas imunitātes atcelšanu izdošanai kriminālvajāšanai un uz to aicinās arī savus kolēģus. https://t.co/BkC3A6POjm pic.twitter.com/tLuBnX5paN — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 28, 2021

Напомним, в четверг, 28 октября, стало известно, что Комитет Европейского парламента по правовым вопросам рекомендовал отменить парламентский иммунитет депутата Европарламента и бывшего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), подтвердили в Европарламенте.

Окончательное решение о лишении Ушакова депутатской неприкосновенности теперь будет принимать Европарламент, который рассмотрит этот вопрос в ноябре.

Ушаков сообщил LETA, что он благодарен всем членам комиссии по правовым вопросам и докладчику за высокопрофессиональный подход и хотел бы рассчитывать на такой же подход со стороны Генеральной прокуратуры.

Напомним, в январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий.

Позже KNAB передало Генпрокуратуре дело на бывшего мэра Риги. Не называя имени, бюро заявило, что, согласно материалам уголовного дела, лицо хранило в своем кабинете устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации.