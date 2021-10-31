Из-за аварии возле Адажи образовалась большая пробка
В воскресенье вечером, 31 октября, возле Адажи на Таллиннском шоссе, в направлении Риги, образовалась большая пробка, пишет LETA.
В воскресенье вечером, 31 октября, возле Адажи на Таллиннском шоссе, в направлении Риги, образовалась большая пробка, пишет LETA.
Пробки в выходные вечера на этом участке дороги образуются регулярно, но на этот раз ситуация усугубляется аварией у моста Гауя. Как было замечено, машина выехала в канаву.
Согласно информации из мобильных приложений, на трассе образовалась пробка протяженностью около семи километров - от реки Лиласте почти до моста Гауя. Кроме того, водителям приходится считаться с заторами длиной два-три километра перед въездом в Балтэзерс.