Вс, 31.10.2021
Каждый второй день в Латвии происходит Золитудская трагедия Роберт Фурманис, вице-президент Латвийской ассоциации врачей
Роберт Фурманис, вице-президент Латвийской ассоциации врачей

Из-за аварии возле Адажи образовалась большая пробка

ФОТО: Shutterstock

В воскресенье вечером, 31 октября, возле Адажи на Таллиннском шоссе, в направлении Риги, образовалась большая пробка, пишет LETA.

Пробки в выходные вечера на этом участке дороги образуются регулярно, но на этот раз ситуация усугубляется аварией у моста Гауя. Как было замечено, машина выехала в канаву.

Согласно информации из мобильных приложений, на трассе образовалась пробка протяженностью около семи километров - от реки Лиласте почти до моста Гауя. Кроме того, водителям приходится считаться с заторами длиной два-три километра перед въездом в Балтэзерс.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no LVC

НАВЕРХ
Back