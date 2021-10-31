Вс, 31.10.2021
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Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
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Nekā personīga: Виновных в провале проекта skolas.lv стоимостью 3,5 миллиона евро не нашли

Иллюстративное фото ФОТО: Agnese Gulbe / LETA

За последние два года пандемии Covid-19 многие школьники учились, сидя за компьютерами. Этот процесс, возможно, мог бы значительно облегчить проект, запущенный несколько лет назад. К сожалению, он полностью провалился, сообщает передача Nekā personīga.

На создание виртуального сайта skolas.lv государство потратило 3,5 миллиона евро. Но после введения жизнь была прекращена.

Виновников тотальной недоработки ни Минобразования, ни полиция, ни прокуратура не нашли.

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2009 год. Татьяна Коке, представитель СЗК, является министром образования. Министерство под ее руководством продвигает идею создания интерактивного сайта для учащихся, учителей и родителей. Хотя на тот момент на рынке уже был частный проект e-klase.

Министерство образования объявляет конкурс. Победителями конкурса стали только две компании - Datorzinību centrs и E-Synergy apvienība. В то время одним из владельцев компании Datorzinību centrs была и сейчас является Сигне Балиня - до 2009 года министр СЗК работала в правительстве премьер-министра Ивара Годманиса.

Меняются правительство и ответственные министры. Проект разделен на несколько этапов. Реализовано первый, второй. Планируется и третий, но до него так и не дошли.

Всего с момента основания Skolas.lv за 6 лет было 6 министров образования от 3-х разных партий, 3 госсекретаря.

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Когда эра СЗК закончилась в Министерстве образования, его перехватила Партия реформ Затлерса и скандальный реформатор Робертс Килис. В его время начинаются проверке о проекте skolas.lv. Оказывается, это был отличный источник прибыли для предпринимателей, связанных с СЗК, но конечный результат стал непригодным для использования. Только 5-7 школ используют продукт стоимостью 3,5 миллиона евро. Обещано 20 различных электронных услуг. 17 из них не работают. Выдача европейских денег приостановлена. Если проект потерпит неудачу, есть риск, что его придется полностью оплатить из государственного бюджета.

Проект не был остановлен при Роберте Килисе. Напротив, подписывается акт приема-передачи работ, который не предусматривает предъявления претензий к исполнителям проекта. В 2014 году министр образования Ина Друвиете представит правительству отчет. Установлено, что Skolas.lv - это брак, которым никто не пользуется. Однако в министерстве все еще надеются сохранить его и устранить ошибки. В бюджете на 2015 год правительство планирует, что проект получит от Европейского Союза 3 миллиона евро. Тем не менее, этого не происходит. И уже министр Марите Сейле собирается в Кабинет министров просить полностью оплатить расходы по провалившемуся проекту из госбюджета.

Большую часть денег от проекта skolas.lv получает компания Datorzinību centrs, которая частично принадлежит бывшему министру СЗК Сигне Балиня. На развитие портала из карманов налогоплательщиков было выплачено два миллиона евро.

В неудачном проекте skolas.lv Microsoft Latvija получила 816 000 евро, Lattelecom или ныне TET - 473 000 евро, аудиторская компания Ernst and Young - 116 000 евро, но больше всего - около 2 миллионов евро - Datorzinību centrs и E-Synergy apvienība.

Премьер-министр Лаймдота Страуюма заявляет, что для должностных лиц ненормально не брать на себя ответственность за невыполнение проекта. Требуется расследование, чтобы найти виновных и наказать их.

Однако, как говорит единственный оставшийся в министерстве чиновник, который оценивал провал проекта Skolas.lv, к административной ответственности призывать было просто не кого, потому что после увольнений и реформ никто из участников проекта не работал в министерстве. Поэтому есть надежда, что полиция поможет. И начнется уголовное расследование.

За эти годы распространение материалов для дистанционного обучения, возможности следить за успеваемостью студентов и оцифрованные услуг перешли в руки частных компаний. Почти 95% школ и родителей используют проект e-klase. Предприниматели отмечают, что государственному управлению необходимо изменить принципы приобретения IТ-услуг. До сих пор для этого сначала разрабатывается проект, затем разрабатывается техническая спецификация, а затем создается система. Не отклоняясь ни от чего в проекте. Если системы строятся годами, то в результате получается продукт, которым никто не будет пользоваться. Потому что в сфере IT все очень быстро меняется. Тогда результат получается как со skolas.lv или e-veselība.

В ходе разработки и реализации проекта опрошенные министры Nekā personīga не признали своей вины в происшествии. Передача не смогла связаться с Робертом Килисом.

Министерство образования извлекло уроки из ошибок, допущенных в проекте skolas.lv. В настоящее время проекты больше не передаются полностью на договорной основе проверенным разработчикам вне министерства.


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