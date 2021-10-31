Nekā personīga: Виновных в провале проекта skolas.lv стоимостью 3,5 миллиона евро не нашли

Проект не был остановлен при Роберте Килисе. Напротив, подписывается акт приема-передачи работ, который не предусматривает предъявления претензий к исполнителям проекта. В 2014 году министр образования Ина Друвиете представит правительству отчет. Установлено, что Skolas.lv - это брак, которым никто не пользуется. Однако в министерстве все еще надеются сохранить его и устранить ошибки. В бюджете на 2015 год правительство планирует, что проект получит от Европейского Союза 3 миллиона евро. Тем не менее, этого не происходит. И уже министр Марите Сейле собирается в Кабинет министров просить полностью оплатить расходы по провалившемуся проекту из госбюджета.

Большую часть денег от проекта skolas.lv получает компания Datorzinību centrs, которая частично принадлежит бывшему министру СЗК Сигне Балиня. На развитие портала из карманов налогоплательщиков было выплачено два миллиона евро.

В неудачном проекте skolas.lv Microsoft Latvija получила 816 000 евро, Lattelecom или ныне TET - 473 000 евро, аудиторская компания Ernst and Young - 116 000 евро, но больше всего - около 2 миллионов евро - Datorzinību centrs и E-Synergy apvienība.

Премьер-министр Лаймдота Страуюма заявляет, что для должностных лиц ненормально не брать на себя ответственность за невыполнение проекта. Требуется расследование, чтобы найти виновных и наказать их.

Однако, как говорит единственный оставшийся в министерстве чиновник, который оценивал провал проекта Skolas.lv, к административной ответственности призывать было просто не кого, потому что после увольнений и реформ никто из участников проекта не работал в министерстве. Поэтому есть надежда, что полиция поможет. И начнется уголовное расследование.

За эти годы распространение материалов для дистанционного обучения, возможности следить за успеваемостью студентов и оцифрованные услуг перешли в руки частных компаний. Почти 95% школ и родителей используют проект e-klase. Предприниматели отмечают, что государственному управлению необходимо изменить принципы приобретения IТ-услуг. До сих пор для этого сначала разрабатывается проект, затем разрабатывается техническая спецификация, а затем создается система. Не отклоняясь ни от чего в проекте. Если системы строятся годами, то в результате получается продукт, которым никто не будет пользоваться. Потому что в сфере IT все очень быстро меняется. Тогда результат получается как со skolas.lv или e-veselība.

В ходе разработки и реализации проекта опрошенные министры Nekā personīga не признали своей вины в происшествии. Передача не смогла связаться с Робертом Килисом.