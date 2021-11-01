Треть "денег Covid-19", выделенных больницам, вложены в инфраструктуру, а не в "койки"

Оказалось, что помимо анестезиологов, уже работающих в государственных больницах, мобилизация коснется четырех специалистов. Министерство здравоохранения допускает участие медицинских бригад из-за рубежа.

По данным отрасли, с начала сентября появилась возможность создавать временные больницы и покупать или запрашивать дополнительное оборудование за границей. Но это началось всего пару недель назад.

В больницах адаптированы отделения для лечения Covid-19, закуплено оборудование для большего количества пациентов интенсивной терапии и реанимации.

Однако никто не готов к тому, чтобы правительство допустило такое широкое распространение вируса.

Из 86 миллионов евро, выделенных в этом году, 28 предназначены на лечение, 33 миллиона евро на принадлежности и оборудование коек и более 25 миллионов евро на инфраструктуру в четырех больницах. 20 миллионов выделено на строительство в Восточной больнице.

Деньги, выделенные на наращивание мощности системы здравоохранения во время кризиса Covid: 86,6 миллиона евро

Тарифы на содержание коек Covid: 27,9 млн евро

Создание и установка коек: 33,3 миллиона евро

Инвестиции в инфраструктуру больницы: 25,5 млн евро

Инвестиции в инфраструктуру больниц

Рижская Восточная клиническая университетская больница: 20,4 миллиона евро

Университетская клиническая больница им. Паула Страдиня: 1,3 миллиона евро

Екабпилсская больница: 2,9 миллиона евро

Видземская больница: 170 тысяч евро

Оперативная панель данных: 726 тыс. евро

Пандемия высветила самое слабое звено Восточной больницы. Поскольку больница "Гайльэзерс" никогда не предназначалась для ухода за инфицированными пациентами, невозможно разделить пациентов с инфекционными заболеваниями в больнице. Сейчас строят новый приемный блок для инфицированных пациентов, на что нужно 12 миллионов евро.

Больница также перестраивает подъездные пути и разрушающийся туннель, по которому проезжают машины скорой помощи. Это будет стоить миллион евро.

Восточная больница расширит диагностический и радиологический центр за три миллиона, так что стационарных пациентов не нужно будет направлять в одни и те же амбулаторные учреждения. Еще за три миллиона будет расширено реанимационное отделение. Проекты также финансируются Европейским механизмом восстановления.

Установка самих коек - это только часть расходов. Больницы устанавливают кислородные системы с высоким потоком кислорода, восстанавливают и перемещают отделения. В зависимости от объема работ и уровня ухода установка или адаптация койки в больницах стоит от 10 до 180 тысяч евро.

Восточная больница открыла в складских помещениях временное отделение интенсивной терапии. Оно предназначено для неинфицированных пациентов, так как в других отделениях лечат пациентов с Covid-19.

Врачи демонстрируют аппараты искусственной вентиляции легких последнего поколения, перфузорные системы, которые непрерывно дозируют лекарства пациенту, аппараты ИВЛ для транспортировки, когда пациентов необходимо перевезти.

В палате, где проходят лечение наиболее тяжелые пациенты с Covid-19, заведующий Олег Шуба показывает аппараты УЗИ, искусственной оксигенации, механизированного массажа сердца и многие другие устройства.

В Латвии закуплено 140 дополнительных аппаратов ИВЛ, переоборудовано 712 коек.

Некоторые больницы, которым министерство здравоохранения выделило деньги на реконструкцию палат, финансирование выплатили обратно.

Недовольны министерством и руководители больниц. Последней каплей стало решение министерства на этой неделе, что больницы и клиники должны тестировать всех пациентов на входе. Оно было принято, не консультируясь с отраслью.