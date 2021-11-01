Самозанятых ждет облегчение процесса уплаты налогов

"Самозанятые, которые получают доходы от интеллектуальной собственности, обязательные взносы в размере 10% для пенсионного страхования смогут вносить раз в год, а не раз в квартал, что значительно облегчит процесс уплаты налогов для самозанятых лиц и получателей авторских гонораров", - сказал министр.

Он отметил, что налоговая политика должна основываться на трех принципах - она должна быть солидарной, предусматривать социальное страхование и быть простой в использовании. Третьего принципа в отношении социального налога не было, самозанятым было сложно спрогнозировать свой доход, чтобы уплатить налог.