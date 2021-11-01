Пн, 1.11.2021
Вы льете воду на мельницу фактически нелояльных государству людей. Я не могу довериться такому председателю Верховного суда, честно говоря Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

Самозанятых ждет облегчение процесса уплаты налогов

Художники протестуют против налоговой реформы 2021 года ФОТО: Mākslinieki protestē pret 2021. gada nodokļu reformu

Коалиция достигла соглашения о том, что самозанятые, которые получают доходы от интеллектуальной собственности, смогут вносить минимальные обязательные взносы раз в год, сообщил после заседания коалиции министр культуры Наурис Пунтулис.

"Самозанятые, которые получают доходы от интеллектуальной собственности, обязательные взносы в размере 10% для пенсионного страхования смогут вносить раз в год, а не раз в квартал, что значительно облегчит процесс уплаты налогов для самозанятых лиц и получателей авторских гонораров", - сказал министр.

Он отметил, что налоговая политика должна основываться на трех принципах - она должна быть солидарной, предусматривать социальное страхование и быть простой в использовании. Третьего принципа в отношении социального налога не было, самозанятым было сложно спрогнозировать свой доход, чтобы уплатить налог.

Ранее Сейм концептуально поддержал поправки к закону о государственном социальном страховании, которые предусматривали в следующем году сохранить для самозанятых прежний порядок социального страхования.


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