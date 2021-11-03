Ср, 3.11.2021
Яниса Волколакова будут помнить как очень искреннего, отзывчивого и терпеливого коллегу о кончине выдающегося кардиохирурга Яниса Волколакова
о кончине выдающегося кардиохирурга Яниса Волколакова

🎶 Баста, Молчат Дома и Эд Ширан: что послушать этой осенью? Подборка от читателей RUS TVNET

ФОТО: Shutterstock/Chendongshan

Недавно мы в своем Instagram попросили подписчиков поделиться своей осенней песней - тем, что можно послушать в это непростое время. Песен пришло так много, что у нас не осталось иного выбора, как сделать эту статью-подборку! ❤️

Из меланхоличного для пасмурных дней: 

Молчат Дома - Судно

Melody Gardot - Morning Sun

Баста - Там, где нас нет

Бессмертная классика серых дней:

МакSим - Знаешь ли ты

Ed Sheeran - Afterglow

The Neighbourhood - Sweater Weather

SYML - I Wanted To Leave

Taylor Swift - Willow

Ну и то, чего нам сейчас не хватает больше всего: 

Кипелов - Я свободен

Чтобы почиллить и расслабиться в солнечные осенние деньки: 

Elton John, Stevie Wonder - Finish Line

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

MONATIK и JOMO - Зажигать

Даня Милохин - Я Дома

Las Ketchup - The Ketchup Song

Бонус! Предложения от команды RUS TVNET

Лиана Епифанова, редактор соцсетей советует: 

Zoloto - Стихнет мотор

Предложение от редактора новостей Алёны Фещенко:

Elvira T - Волей-неволей

Выбор Ники Рутковской из раздела Lifestyle - из зарубежного:

Twelve Foot Ninja - Gone

А еще Шиги-Джиги от редактора новостей Андрея Тимофеева: 

Редактор раздела Спорт Александр Пилат плохого не посоветует: 

Хадн дадн - Мы сегодня дома


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