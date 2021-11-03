🎶 Баста, Молчат Дома и Эд Ширан: что послушать этой осенью? Подборка от читателей RUS TVNET

Из меланхоличного для пасмурных дней:
Melody Gardot - Morning Sun
Бессмертная классика серых дней:
The Neighbourhood - Sweater Weather
Ну и то, чего нам сейчас не хватает больше всего:
Чтобы почиллить и расслабиться в солнечные осенние деньки:
Elton John, Stevie Wonder - Finish Line
Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon
MONATIK и JOMO - Зажигать
Las Ketchup - The Ketchup Song
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Хадн дадн - Мы сегодня дома