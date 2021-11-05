Главное в Беларуси за неделю ⟩ Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую; Путин и Лукашенко утвердили союзные программы

В апреле 2021 года КГБ Беларуси включил Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к террористическую деятельности (туда же попал руководитель "Народного антикризисного управления" Павел Латушко).

Против Светланы Тихановской и Павла Латушко также возбуждено уголовное дело о самовольном присвоении власти. Беларусь обращалась к Литве с просьбой о выдаче Тихановской, но получила отказ с формулировкой "скорее ад замерзнет".

Путин и Лукашенко подписали союзные программы. Они готовились с 1999 года

Вечером 4 ноября на заседании высшего госсовета союза России и Беларуси президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ. Путин согласовал их текст, Лукашенко подписал декрет об их внедрении.

Речь идет об утверждении общей военной доктрины, интеграции валютных систем и сотрудничестве в области кредитно-денежной политики, в аграрном секторе, в вопросе поставки энергоносителей. Что конкретно написано в этих программах, сторонами ни разу не разглашалось. Беларусь, по данным государственного агентства "Белта", расчитывает, что их реализация увеличит ВВП страны на 1 млрд долларов. Выгода для российской стороны не озвучивалась. Сами программы обсуждались еще с 1999 года.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю", - так прокомментировал процедуру Лукашенко. Путин в ответ обещал "сообща противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств" и продолжать оказывать помощь "братскому белорусскому народу".

Адвоката Эдуарда Бабарико отстранили от деятельности

Адвоката Ирину Воронкову отстранили от защиты сына экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико - Эдуарда - "из-за недостаточной квалификации". Об этом 1 ноября сообщил сайт министерства юстиции Беларуси.

Эдуарду Бабарико, как и его отцу, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, он находится в СИЗО с июня прошлого года. Виктора Бабарико летом 2021-го приговорили к 14 годам колонии.

По мнению независимых наблюдателей и правозащитников, в Беларуси идет настоящий разгром адвокатуры как института: все адвокаты, которые занимают активную позицию в защите своих клиентов (задержанных в основном по политическим мотивам), обычно попросту лишаются властями лицензии.

Ранее "за систематическое нарушение законодательства" отстранили от деятельности адвоката Виктора Бабарико Евгения Пыльченко (теперь у него вообще не осталось адвокатов), а за несколько дней до этого лишили лицензии защитника мужа Светланы Тихановской - Сергея - Наталью Мацкевич.

"Не удалось объединиться": попытка бессрочной забастовки в Беларуси

На этой неделе эмигрировавший в Польшу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал всех работников предприятий к общенациональной забастовке против "нелегитимной власти".