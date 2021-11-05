LTRK: политики игнорируют требования о внесении исправлений в систему минимальных VSAOI

Предпринимателям до сих пор неясно, какую сумму придется платить работодателям и кто будет обеспечивать выплаты социального страхования группам предприятий, поэтому они не могут планировать свои расходы.

Кроме того, ряд компаний уже начал или планирует увольнять сотрудников.

Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш ожидает, что возглавляемая Министерством финансов рабочая группа по совершенствованию регулирования VSAOI сегодня, наконец, предложит конструктивные решения по "исправлению брака в существующей системе".

Он подчеркивает, что политики должны учитывать мнение населения Латвии, которое LTRK выяснила в ходе кампании "Исправление ошибок". Большинство жителей в четырех различных опросах выразило мнение, что минимальная система VSAOI должна быть изменена, должен быть перенесен срок ее вступления в силу, а действующая система будет способствовать росту теневой экономики и банкротству малого бизнеса.

Платформа гражданских инициатив Mana balss.lv также собрала более 17 000 подписей за отмену системы минимальных VSAOI.

LTRK концептуально поддерживает внедрение минимальных VSAOI, но решительно выступает за то, чтобы ошибки в законе были исправлены, а дата вступления в силу поправок была отложена до 1 июля 2022 года, после чего изменения следует вводить постепенно - до 1 июля 2023 года объект минимальных взносов должен составлять половину от взносов, установленных на данный момент.

Как сообщалось ранее, предусмотренные законом "О государственном социальном страховании" минимальные взносы с 1 июля в обязательном порядке надлежит выплачивать за каждое социально застрахованное лицо как минимум от установленной государством минимальной месячной заработной платы. Объектом минимального взноса являются три минимальные месячные заработные платы или 1500 евро за квартал.

Агентство государственного социального страхования рассчитает минимальные обязательные взносы государственного социального страхования за третий квартал и до 20 декабря подаст информацию в Службу государственных доходов, которая в течение суток сообщит об этом работодателям в системе электронного декларирования. Работодатели должны будут внести минимальные обязательные взносы в течение трех месяцев с момента получения уведомления.