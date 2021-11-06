В пятницу от Covid-19 привились 12 460 человек

3516 человек получили первую дозу вакцины, 5881 - вторую, а 1640 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Еще 1423 человека получили дополнительную дозу вакцины.

В настоящее время вакцины от Covid-19 в Латвии получили 1 194 322 человека, в том числе 1 051 600 завершили процесс вакцинации. В соответствии с данными Центрального статистического управления о численности населения Латвии в июле 2021 года, которое составляло 1 882 200 человек, процесс вакцинации завершили 55,88% населения страны.