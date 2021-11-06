Цены на топливо в Риге растут: дизельное топливо подорожало на 5,7%

Самый дорогой бензин на прошедшей рабочей неделе был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

На заправке Circle K в Риге на улице Краста цена бензина 95-й марки выросла на 1,3% до 1,534 евро за литр, дизельного топлива - на 5,7% до 1,494 евро за литр.

Это наивысшая за цена за литр дизельного топлива на этой стоянке за все время ее существования.

До этого пиком цены дизельного топлива на заправке Circle K на улице Краста было 1,421 евро за литр в марте 2012 года.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,7% до 1,456 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась - 1,356 евро за литр.

На автозаправочных станциях Circle K в Таллине бензин 95-й марки, как и на предыдущей неделе, стоил 1,584 евро за литр, дизельное топливо - 1,374 евро за литр.