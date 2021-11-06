Цены на топливо в Риге растут: дизельное топливо подорожало на 5,7%
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге выросли. В Вильнюсе рост цен на дизельное топливо остановился, а в Таллине цены не меняются вторую неделю.
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге выросли. В Вильнюсе рост цен на дизельное топливо остановился, а в Таллине цены не меняются вторую неделю.
Самый дорогой бензин на прошедшей рабочей неделе был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.
На заправке Circle K в Риге на улице Краста цена бензина 95-й марки выросла на 1,3% до 1,534 евро за литр, дизельного топлива - на 5,7% до 1,494 евро за литр.
До этого пиком цены дизельного топлива на заправке Circle K на улице Краста было 1,421 евро за литр в марте 2012 года.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,7% до 1,456 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась - 1,356 евро за литр.
На автозаправочных станциях Circle K в Таллине бензин 95-й марки, как и на предыдущей неделе, стоил 1,584 евро за литр, дизельное топливо - 1,374 евро за литр.
Цена автогаза в Вильнюсе повысилась на 2,6% до 0,789 евро за литр, в Риге и Таллине - на 1,3% соответственно до 0,775 и 0,77 евро за литр.