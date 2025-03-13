VID начала уголовный процесс по делу о зарплатах "в конверте" в строительной компании

В результате оперативных мероприятий была раскрыта преступная группировка, которая длительное время действовала в интересах строительной компании, организуя схемы с использованием документов, корпоративных данных, реквизитов и банковских счетов для выплаты рабочим зарплат "в конвертах" в крупном размере.

В ходе предварительного расследования в рамках уголовного процесса установлено, что с января 2022 года по 8 ноября 2024 года компания не в полном объеме отражала в бухгалтерской отчетности фактически выплаченные сотрудникам зарплаты и не уплачивала налоги с неучтенных сумм.

По предварительным оценкам, рабочим было выплачено зарплат "в конвертах" на сумму более 1,5 млн евро. Точный размер неуплаченного подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования будет уточнен в ходе расследования.

В рамках начатого уголовного процесса VID в марте 2025 года провела 20 обысков, в том числе в помещениях вовлеченных в дело компаний, автомобилях и по месту жительства фигурантов.

В ходе обысков была обнаружена и изъята наличность в размере 36 025 евро, которая, возможно, предназначалась для очередной выплаты зарплат "в конвертах", а также золотые и серебряные слитки и другие значимые для уголовного процесса предметы, которые будут изучены в ходе дальнейшего расследования.

В интересах расследования дополнительная информация в настоящее время не предоставляется.

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