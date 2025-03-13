Латвийский мед вытесняет фальсифицированный аналог из Китая - пчеловоды бьют тревогу

Пчеловод с 10-летним стажем Марис Бухолцс переживает из-за появления фальсифицированного меда на латвийском рынке.

"Это влияет и на мои продажи меда - спрос стал ниже. Возможно, была бы возможность расширяться и производить больше, но если сбыта нет, то нет смысла производить мед просто для хранения на складе", - рассказал Бухолцc.

Местным пчеловодам приходится очень сложно.

"Фактически кризис в пчеловодстве у нас уже пять лет. Около пяти лет длится кризис, и цена на мед очень низкая", - сказал председатель правления Латвийского союза пчеловодов Валтерс Брусбардис.

Китай завозит в Евросоюз около 60 000 тонн меда ежегодно. И зачастую он не является аутентичным.

Ранее изъять фальсифицированный мед было сложно - не было аккредитованных методов проверки. Но теперь Продовольственно-ветеринарная служба планирует отправить 10 образцов меда на анализ в австрийскую лабораторию.

"Цель - установить, нет ли в меде примесей посторонних сахаров, что могло бы свидетельствовать о его разбавлении. Является ли мед натуральным, не добавлен ли в него сахарный сироп", - сказал представитель Продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйклонс.

Результаты проверки ожидаются примерно через месяц.

Министерство земледелия также направило письмо европейскому комиссару по сельскому хозяйству и продовольствию.

"До сих пор не разработаны согласованные методы проверки, внедрение которых запланировано к середине 2028 года. Однако министр подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке меда требует срочных действий", - сказала представитель Министерства земледелия Даце Угаре.

Министерство надеется получить ответ от Европейской комиссии в течение месяца. Тем временем Продовольственно-ветеринарная служба после получения результатов анализов сможет действовать активнее, изымая фальсифицированный мед с полок магазинов. Проверки планируется проводить до конца года.

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