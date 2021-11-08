Tele2 грозит подать на МИД в суд: министерство обвиняют в обходе процедуры закупок

По мнению Tele2, аргументы МИД о том, что режим чрезвычайной ситуации препятствует процедуре закупки, и о том, что нужные технические требования может обеспечить только действующий поставщик услуг, являются необоснованными, потому что технические требования, которые позволяют сотрудникам МИД работать удаленно, способны обеспечить все латвийские операторы мобильной связи. Tele2 обратится в суд в связи с этой ситуацией, а также проинформирует о ней Госконтроль.

Как отмечает Tele2, аргумент Министерства иностранных дел о том, что режим чрезвычайной ситуации помешал закупке, не выдерживает критики, поскольку в настоящее время в Электронной системе закупок видно, что режим ЧС не мешает министерству проводить другие закупки.

"Мы очень надеемся, что это не та ситуация, когда одно государственное учреждение, прикрываясь пандемией, пытается обойти процедуру закупок, чтобы сохранить договорные отношения с действующим оператором. Такие действия не позволяют определить наиболее выгодное предложение на рынке и в долгосрочной перспективе могут нанести ущерб государственному бюджету, – говорит коммерческий директор Tele2 Райво Ростс. – Конечно, сумма этой закупки на фоне всего государственного бюджета невелика, но, на наш взгляд, сейчас, когда денег катастрофически не хватает в медицине, образовании и сфере внутренних дел, довольно цинично прекращать закупку, нацеленную на то, чтобы государство выбрало наиболее выгодное с хозяйственной точки зрения предложение".

Tele2 также выражает недоумение, как Министерство иностранных дел могло допустить, что другие операторы не смогут обеспечить соответствующее техническое решение, даже не проконсультировавшись с другими операторами.

"Ситуация с этой закупкой очень подозрительная. Вместо того, чтобы вовремя объявить закупку и определить лучшее предложение, Министерство иностранных дел всего за две недели до окончания договора с текущим поставщиком услуг уведомляет других участников рынка о том, что новая закупка не будет объявлена из-за режима чрезвычайной ситуации и поэтому просто будет заключен новый договор с существующим партнером. В то время, когда мобильная связь фактически является одной из основных потребностей государственного, частного секторов и всего общества для успешного функционирования, такие действия со стороны министерства безответственны", – говорит Р. Ростс.