Пусть горы одежды не похоронят нас!

Если для жителей Риги, Марупе, Бабите, Сигулды и других территорий под Ригой красные контейнеры по сортировке пользованного текстиля находятся на расстоянии вытянутой руки и сдача текстильных изделий стала ежедневной привычкой, то для большинства городов в других регионах эта практика нова. Некоторое время назад яркие емкости для сортировки текстиля появились в Курземе. "У нас есть партнеры по сотрудничеству во всех регионах за исключением Латгале, где инфраструктура сортировки текстиля может быть создана в будущем году", - рассказывает председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Интерес общества к сортировке ненужной одежды оказался даже неожиданно большим, поэтому руководитель предприятия прогнозирует, что в этом году количество собранного текстиля превысит 1000 тонн.

Через год по всей Латвии будет уже около 1000 таких контейнеров.

В ближайшие годы в крупнейших городах операторы по обслуживанию отходов в сотрудничестве с самоуправлениями должны будут обеспечить на 1000 жителей один контейнер по сортировке текстиля, в меньших краях контейнеры должны будут стоять в округе, где проживает 2000 человек.

В целом в 2023 году в Латвии будут доступны примерно 2000 контейнеров по сортировке текстиля.

Каков дальнейший путь пожертвованных вещей? Текстильные изделия, находящиеся в плохом состоянии, к сожалению, попадут в мусор, но большая часть будет рассортирована и поставлена в Африку и Пакистан для повторной носки. Часть будет направлена и на переработку. Небольшая часть поношенных вещей передается на благотворительность.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Почему важно, чтобы текстиль не попадал в мусор? 3-5% хранимого на полигонах мусора - текстильные изделия, а синтетическое волокно, из которого производят 60% текстильных изделий, разлагается в течение 200 лет.

"Мы тревожимся по поводу того, что попавшая в лес РЕТ-бутылка не разлагается десятилетиями, но и наш свитер - та же самая пластиковая бутылка, только в ином виде", - говорит Янис Айзбалтс.

"Камень преткновения - порванная, поврежденная или грязная одежда, которую иногда кто-то выбрасывает в контейнер, однако в целом содержание контейнеров становится все лучше. Янис Айзбалтс рассказывает, что качество сортированного материала растет - люди сдают вещи, которые можно носить, чистые, иногда даже новые. "Если еще недавно на мусорные полигоны попадало 40% сортированного текстиля, то сейчас выбрасывать приходится только 20-25%. Возможно, сначала люди очищали шкафы от вещей, хранившихся десятилетиями, а сейчас сдают уже довольно хорошие вещи - такие хорошие, что в Скандинавии их еще носили бы". Янис Айзбалтс говорит, что, с одной стороны, это радует, но с другой - модель "купил, поносил, выбросил" - не та, к которой стоит двигаться в долгосрочной перспективе, поэтому он призывает перед тем, как выбросить, все-таки задуматься и предложить вещь родственникам и друзьям.

"Мы настолько сильно "ведемся" на fast fashion, что начинаем сортировать, желая поменять на другие, уже слишком хорошие, практически новые вещи".