Пусть горы одежды не похоронят нас!

Сармите рассказывает, что попадаются целые рулоны тканей, от которых, очевидно, избавился "сдувшийся" владелец магазина. В мешках - покрывала, занавески, подушки, кожаные куртки и даже шубы - все, что можно найти в наших шкафах.
Даже обувь без пары кому-то пригодится
Замечаю "Эверест джинсов". Джинсы - одни из врагов планеты, так как на их производство идут огромные ресурсы - чтобы создать одну пару джинсов, необходимо примерно 7000 литров воды. В свою очередь, чтобы джинсы выглядели будто их носили 20 лет, для покраски ткани и отбеливания используются различные химические вещества. Оказывается, что штаны, состояние которых получше, отсылаются в Африку, дырявые - в Пакистан. "У нас есть позиция "одиночки" - обувь, которая по одной", - рассказывает административный руководитель Eco Baltia vide Солвита Парамонова.
"Когда эта обувь попадает в Пакистан, она высыпается в большую кучу. Люди находят два похожих ботинка и носят".
И подушки и одеяла прессуют и отсылают в Пакистан.
На большую груду книг жалко смотреть. Неужели они никому не нужны? Да, книги приравниваются к картону, подтвердила руководитель. Однако есть хорошая новость: немало книг - на русском языке, интерес к которым выразили представители Пакистана.
Солвита говорит, что предприятие открыто для новых идей - если художникам нужны ткани для инсталляций или, например, для пошива сумок, юбок или других творческих выражений, их можно найти в центре - в Тукумсе. "В праздничное время различные вещи у нас просят благотворительные учреждения и детские дома. Они дают список того, что нужно, и мы стараемся подыскать самое лучшее".
За большим текстильным прессом сегодня Каспар. Он привычными движениями складывает одежду, нажимает кнопку, и ткань спрессовывается крепко, как камень.
400-килограммовые кипы пакуются, помещаются в морские контейнеры и раз в две недели отправляются через океан. В одном морском контейнере - до 56 кип.
Летом в цеху по сортировке текстиля - тихий период, так как люди загорают, купаются, катаются на лодках, поэтому ревизии в домашних шкафах не проводят. Наоборот, осенью, когда люди освобождаются от вещей прошлого сезона, сортировка в тукумском цеху набирает обороты, так как объемы поставляемого груза растут. Солвита говорит, что из Риги и Рижского района ежедневно поставляется около 3 тонн текстиля. Из регионов - значительно меньше, однако главное, что радует - люди больше не выбрасывают вещи, у них есть желание сортировать ненужное и передавать для дальнейшего использования или переработки.
Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды