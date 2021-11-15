Пн, 15.11.2021
Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

Пусть горы одежды не похоронят нас!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Я не хочу быть твоей тряпкой", - из ярко-красного контейнера к прохожим обращается мятая зеленая рубашка, призывая сдать одежду, обувь, подушки и одеяла, которые уже отслужили свое и "засиделись" в шкафу. В течение двух лет с тех пор, как Eco Baltia vide в сотрудничестве с Латвийским зеленым пунктом и другими операторами по обслуживанию отходов реализуют пилотный проект по сортировке пользованного текстиля, было собрано более 2000 тонн текстиля. С 2023 года сортировка текстиля должна стать в Латвии ежедневной практикой.

Летнее платье, в которое тяжело влезть, пробежавшие по тропинкам Гауи кеды со стертой подошвой, вышедшие из моды джинсы, маечка с символикой "Игры престолов", растянутая сумка. Выброшенные в мусорник, эти вещи будут похоронены на полигоне, хотя кому-то в мире они могли бы пригодиться.

  • В Латвии доля текстильных отходов, вывозимых на свалки бытовых отходов, в общем потоке составляет в среднем 3-5%.
  • С 2025 года страны-участницы Евросоюза должны обеспечить разделенный сбор текстильных материалов.
  • Латвия в государственном плане по обслуживанию отходов на 2021-2028 годы выдвинула амбициозную цель: создать в стране систему разделенного сбора текстильных материалов до 1 января 2023 года.

Латвийцы сортируют "слишком хорошую" одежду

Подсчеты Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) свидетельствуют, что инфраструктура различного масштаба (в основном контейнеры) для сбора текстильных отходов доступна сейчас в 60 местах по Латвии. Пока что установка сортировочных контейнеров основывается на добровольной инициативе предпринимателей. Одной из таких является пилотный проект Eco Baltia vide, в рамках которого в сотрудничестве с другими операторами по обслуживанию отходов в Латвии установлено более 100 специальных емкостей по сортировке текстиля. В течение более чем двух лет предприятие собрало больше 2000 тонн пользованного текстильного материала.

Если для жителей Риги, Марупе, Бабите, Сигулды и других территорий под Ригой красные контейнеры по сортировке пользованного текстиля находятся на расстоянии вытянутой руки и сдача текстильных изделий стала ежедневной привычкой, то для большинства городов в других регионах эта практика нова. Некоторое время назад яркие емкости для сортировки текстиля появились в Курземе. "У нас есть партнеры по сотрудничеству во всех регионах за исключением Латгале, где инфраструктура сортировки текстиля может быть создана в будущем году", - рассказывает председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Интерес общества к сортировке ненужной одежды оказался даже неожиданно большим, поэтому руководитель предприятия прогнозирует, что в этом году количество собранного текстиля превысит 1000 тонн.

Через год по всей Латвии будет уже около 1000 таких контейнеров.

  • В ближайшие годы в крупнейших городах операторы по обслуживанию отходов в сотрудничестве с самоуправлениями должны будут обеспечить на 1000 жителей один контейнер по сортировке текстиля, в меньших краях контейнеры должны будут стоять в округе, где проживает 2000 человек.              
  • В целом в 2023 году в Латвии будут доступны примерно 2000 контейнеров по сортировке текстиля.

Каков дальнейший путь пожертвованных вещей? Текстильные изделия, находящиеся в плохом состоянии, к сожалению, попадут в мусор, но большая часть будет рассортирована и поставлена в Африку и Пакистан для повторной носки. Часть будет направлена и на переработку. Небольшая часть поношенных вещей передается на благотворительность.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Почему важно, чтобы текстиль не попадал в мусор? 3-5% хранимого на полигонах мусора - текстильные изделия, а синтетическое волокно, из которого производят 60% текстильных изделий, разлагается в течение 200 лет.

"Мы тревожимся по поводу того, что попавшая в лес РЕТ-бутылка не разлагается десятилетиями, но и наш свитер - та же самая пластиковая бутылка, только в ином виде", - говорит Янис Айзбалтс.

"Камень преткновения - порванная, поврежденная или грязная одежда, которую иногда кто-то выбрасывает в контейнер, однако в целом содержание контейнеров становится все лучше. Янис Айзбалтс рассказывает, что качество сортированного материала растет - люди сдают вещи, которые можно носить, чистые, иногда даже новые. "Если еще недавно на мусорные полигоны попадало 40% сортированного текстиля, то сейчас выбрасывать приходится только 20-25%. Возможно, сначала люди очищали шкафы от вещей, хранившихся десятилетиями, а сейчас сдают уже довольно хорошие вещи - такие хорошие, что в Скандинавии их еще носили бы". Янис Айзбалтс говорит, что, с одной стороны, это радует, но с другой - модель "купил, поносил, выбросил" - не та, к которой стоит двигаться в долгосрочной перспективе, поэтому он призывает перед тем, как выбросить, все-таки задуматься и предложить вещь родственникам и друзьям.

"Мы настолько сильно "ведемся" на fast fashion, что начинаем сортировать, желая поменять на другие, уже слишком хорошие, практически новые вещи".

В странах Балтии производств по переработке текстиля пока нет. Ближайшие находятся в Германии, Нидерландах и Финляндии. "Чтобы создать эффективные объекты по переработке, необходимы стабильные и достаточно объемные потоки, но в Латвии мы не производим так много исходного материала текстиля, чтобы создавать завод по переработке на месте," - поясняют в VARAM.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"В Европе есть несколько заводов, где текстиль перерабатывают и далее используют в мебельном и автомобильном производстве в виде наполнителя для кроватей, диванов, стульев и, соответственно, автомобильных сидений. В свою очередь, переработанное текстильное волокно возвращается на производство текстиля", - рассказывает Янис Айзбалтс. Однако переработка - это только один из возможных путей для пользованного текстиля. Более дружественное окружающей среде решение - дать вещи вторую жизнь в магазинах секонд-хенд. "Если до этого в латвийские магазины пользованных товаров, где представлены вещи из Нидерландов и Великобритании, мы со своим качеством не могли попасть, то теперь ситуация изменилась. Местные торговцы заметили, что качество изменилось, и выражают интерес к вещам, попавшим к нам", - продолжает руководитель предприятия.

Однако пожертвованные жителями Латвии вещи с удовольствием в лавках пользованных вещей видели бы и польские предприниматели, которые говорят, что они настолько хороши, что их буквально "вырывают из рук".

В будущем предприятие планирует открыть и свой магазин пользованных вещей.

Наш текстиль отправляется в Африку и Пакистан

Чтобы проследить за сданным текстилем для дальнейшего рассказа о нем, мы отправляемся в Тукумс - на завод Eco Baltia vide по механической переработке шин - самый современный в Балтии, где находится и центр по сортировке текстиля. В месяц туда попадает около 100 тонн текстиля. В центре работают 20 человек.

В цеху по сортировке текстиля - айсберги и пирамиды одежды, у которых аккуратно сложены и нестандартные вещи - коньки, кастрюли, ковры. У так называемого "шкафа" на возвышении стоит Сармите Клявиня - одна из пяти женщин, цель которых - рассортировать попавший сюда текстиль. Хоп, и ловким движением руки она берет пачку, открывает ее, и оттуда вываливаются чудеса - мятые шорты, зеленая куртка, платье с цветочной росписью.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Легкое, воздушное летнее платье попадает в "африканский сектор", а теплое детское платьице - к вещам, которые отправятся в Пакистан. Одежду Сармите сортирует по инструкции: "В Африку отправляется тонкая, легкая одежда, а детям Пакистана - более теплая". Отвечая на вопрос о самых необычных находках, Сармите смеется: "Порадовали нескольких африканских девушек! Были красивые свадебные платья, которые послали в Африку". Попадались и карнавальные костюмы, которые, надеемся, порадуют детей в Пакистане.

"К нам попадают вечерние платья, необычные туфли с показов", - рассказывает Сармите.

Работа ей нравится - она как творческая, так и позволяет "размяться". "У каждой одежды своя история. Радуюсь, если попадаются хорошие вещи для детей. Если что-то необычное, то показываю коллегам". Минус в такой работе - "некоторые люди - "свиньи" и выбрасывают в контейнер пустые бутылки и прочий мусор". Сармите говорит, что, зная, откуда приехала машина с пожертвованиями, можно предсказать, каким будет качество вещей. Из Марупе и Бабите приходят современные, довольно хорошие вещи, а из сельских регионов - похуже. Удивляюсь большому мешку с носками - кому они пригодятся? Отсылаются в Пакистан и носки.

Сармите рассказывает, что попадаются целые рулоны тканей, от которых, очевидно, избавился "сдувшийся" владелец магазина. В мешках - покрывала, занавески, подушки, кожаные куртки и даже шубы - все, что можно найти в наших шкафах.

Даже обувь без пары кому-то пригодится

Замечаю "Эверест джинсов". Джинсы - одни из врагов планеты, так как на их производство идут огромные ресурсы - чтобы создать одну пару джинсов, необходимо примерно 7000 литров воды. В свою очередь, чтобы джинсы выглядели будто их носили 20 лет, для покраски ткани и отбеливания используются различные химические вещества. Оказывается, что штаны, состояние которых получше, отсылаются в Африку, дырявые - в Пакистан. "У нас есть позиция "одиночки" - обувь, которая по одной", - рассказывает административный руководитель Eco Baltia vide Солвита Парамонова.

"Когда эта обувь попадает в Пакистан, она высыпается в большую кучу. Люди находят два похожих ботинка и носят".

И подушки и одеяла прессуют и отсылают в Пакистан.

На большую груду книг жалко смотреть. Неужели они никому не нужны? Да, книги приравниваются к картону, подтвердила руководитель. Однако есть хорошая новость: немало книг - на русском языке, интерес к которым выразили представители Пакистана.

Солвита говорит, что предприятие открыто для новых идей - если художникам нужны ткани для инсталляций или, например, для пошива сумок, юбок или других творческих выражений, их можно найти в центре - в Тукумсе. "В праздничное время различные вещи у нас просят благотворительные учреждения и детские дома. Они дают список того, что нужно, и мы стараемся подыскать самое лучшее".

За большим текстильным прессом сегодня Каспар. Он привычными движениями складывает одежду, нажимает кнопку, и ткань спрессовывается крепко, как камень.

400-килограммовые кипы пакуются, помещаются в морские контейнеры и раз в две недели отправляются через океан. В одном морском контейнере - до 56 кип.

Летом в цеху по сортировке текстиля - тихий период, так как люди загорают, купаются, катаются на лодках, поэтому ревизии в домашних шкафах не проводят. Наоборот, осенью, когда люди освобождаются от вещей прошлого сезона, сортировка в тукумском цеху набирает обороты, так как объемы поставляемого груза растут. Солвита говорит, что из Риги и Рижского района ежедневно поставляется около 3 тонн текстиля. Из регионов - значительно меньше, однако главное, что радует - люди больше не выбрасывают вещи, у них есть желание сортировать ненужное и передавать для дальнейшего использования или переработки.

Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды

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