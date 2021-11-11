Голубева: Латвия готова мобилизовать силы для отражения наплыва мигрантов

По ее словам, Государственная пограничная охрана (ГПО) тесно сотрудничает с Национальными вооруженными силами (НВС) и анализирует предполагаемые сценарии развития ситуации, а также планирует, как остановить поток мигрантов через границу, если в этом возникнет необходимость.

"Нет признаков того, что мы не сможем контролировать ситуацию", - сказала Голубева.

Она подчеркнула, что на латвийско-белорусской границе уже установлено 30-километровое ограждение из колючей проволоки. Оно размещено именно там, где легче всего пересечь границу пешком. До конца следующей недели планируется завершить установку забора общей протяженностью в 37 км. Остальные участки границы заболочены или же по ним протекает Даугава.

На вопрос, не стоит ли Латвии в настоящее время попытаться реструктурировать свои пограничные ресурсы, чтобы ужесточить контроль на границе с Беларусью и при необходимости обеспечить быстрое реагирование, Голубева ответила, что в случае приближения большого количества людей погранохрана, конечно же, реорганизует свое присутствие на границе и привлечет в течение нескольких часов Государственную полицию и НВС. "Все эти силы готовы быстро отреагировать", - подтвердила глава МВД.

Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких последних дней на территорию Польши пытаются проникнуть сотни мигрантов из Беларуси. Во вторник вечером польское информационное агентство PAP сообщило, что двум большим группам мигрантов это удалось. Все проникшие на территорию Польши нелегальные иммигранты задержаны, заявил в среду утром министр обороны Польши Мариуш Блащак.