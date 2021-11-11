Попавшие в Польшу мигранты: У нас не было возможности вернуться в Минск

Сириец Юсеф Аталла рассказал, что боялся за свою жизнь в лесу у границы с Польшей, где остался на леденящем холоде без воды и еды и с проблемами дыхания, так как белорусский пограничник сломал ему нос.

Оказавшись в безопасности в лагере для размещения нелегальных иммигрантов в Белостоке, Аталла рассказал, что он был одним из мигрантов, застрявших на границе после того, как польские пограничники вынудили их уйти обратно на территорию Беларуси. В свою очередь там мигрантов остановили белорусские пограничники, ранее помогавшие мигрантам незаконно пересечь границу.

"Мы сказали им, что хотим вернуться в Минск, что мы не хотим продолжать этот путь. Они сказали нам, что обратной дороги в Минск нет. Просто идите в Польшу", - рассказал Аталла.

О том, что он застрял на границе без возможности вернуться, агентству Reuters рассказал и нелегальный иммигрант из Афганистана, отказавшийся назвать свое имя.

Галерея: Ситуация на польско-белорусской границе

"Белорусские солдаты сами принуждают и помогают мигрантам пересечь границу", - рассказал мужчина, добавив, что солдаты сказали ему, что это распоряжение государства.

Афганес, покинувший страну после прихода к власти талибов, рассказал, что белорусские солдаты каждую ночь собирают по лагерям примерно 30-40 мигрантов и вынуждают их идти на границу.

"Они исследуют границу и, если там никого нет, дают им кусачки и вынуждают их перерезать польский забор из колючей проволоки", - рассказал мигрант.

В свою очередь 29-летний Тхаер Резк их Сирии рассказал, что белорусские пограничники иногда сами вырезают дыры в заборе, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу или Литву.

Галерея: Ситуация на польско-белорусской границе

Несмотря на сложный путь, афганский мигрант рад попасть в Евросоюз.

"Сейчас я чувствую себя безопаснее. Я уверен, что сделаю здесь хорошую карьеру и мой сын получит хорошее образование", - сказал мужчина.