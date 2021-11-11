Более 100 соотечественников вернулись на родину благодаря Lidl

Lidl - международная компания, в которой трудится более 341 тысячи сотрудников. Среди них есть и латвийцы, которые работают в магазинах, логистических центрах и офисах Lidl по всей Европе. Когда компания открыла вакансии в Латвии, стали поступать заявки и от соотечественников, которые за рубежом работали в Lidl или на аналогичных позициях в других местах. Они уже знакомы со спецификой отрасли и решили вернуться на родину, чтобы продолжить карьеру в Латвии.

Например, Эгита Энгельмане, специалист по качеству, проработала много лет на пищевом производственном предприятии в Нидерландах, которое поставляет продукцию как для Lidl, так и для конкурентов, и ей прекрасно знакомы высокие требования Lidl к качеству. Увидев вакансию, открытую Lidl в Латвии, она с радостью воспользовалась этой возможностью, чтобы вернуться в Ригу и работать в международной компании, где по достоинству оценят ее опыт.

Сергей Пашик, руководитель департамента закупок продуктов питания, подчеркивает важность профессионального обучения, которое Lidl проводит для своих сотрудников перед началом работы, благодаря чему они накапливают как профессиональный, так и социальный капитал. По его словам, Lidl очень верно выбрал векторы инвестиций – сначала компания вкладывает в людей, а потом они своим трудом с лихвой возвращают все компании. Сергею есть с чем сравнить, ведь он более 15 лет жил и работал на разных предприятиях в Германии.

Эдийс Ванагс, региональный руководитель магазина в Валмиере, также вернулся из-за границы и присоединился к команде Lidl Latvija. Он проработал 3,5 года на круизных лайнерах в Средиземном море и Карибском бассейне. Эдийс считает, что богатая приключениями работа в круизных компаниях - это отличный опыт, но не в долгосрочной перспективе, потому что это совершенно другой мир. Он начал работать на судах в качестве фотографа и быстро стал ассистентом менеджера по фотоматериалам. Но в какой-то момент он понял, что хочет более стабильной карьеры, а не застрять в круизной индустрии. Эдийс твердо знал, что хочет работать в солидной международной компании. Вернулся в Латвию и подал заявку на вакансию регионального менеджера Lidl Latvija. Интересно, что перед тем, как устроиться на работу в латвийский Lidl, во время поездки по Европе он посетил магазин Lidl в Варшаве: и когда устроился работать в Lidl Latvija, его отправили на обучение именно в тот магазин!

Великобритания, Ирландия, Германия и Нидерланды - основные страны, из которых вернулись соотечественники, присоединившиеся к команде Lidl Latvija. Многие из них провели за границей всего несколько лет, но есть и коллеги, проработавшие на чужбине по 10, 15 и более лет. Большинство из них, вернувшись на родину, работают в логистическом центре Lidl Latvija в Риге и в магазинах в Даугавпилсе и Лиепае.