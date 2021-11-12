Зачем ограничивать время работы магазинов? Объясняет Минздрав

Правительство постановило, что с 15 ноября магазины и предприятия сферы обслуживания могут работать с 6:00 до 21:00, за исключением магазинов товаров первой необходимости, для которых ограничений по времени работы нет.

Минздрав не считает, что эта норма будет способствовать скоплению людей в магазинах. "У людей достаточно времени до 21:00, чтобы сделать запланированные покупки", - сказала Фелдмане.