Пт, 12.11.2021
Интерес есть, люди готовы делать прививки, поэтому мы организуем выездную вакцинацию
Эва Юхневича, руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Зачем ограничивать время работы магазинов? Объясняет Минздрав

ФОТО: Pixabay

Ограничение на посещение магазинов до 21:00 предусмотрено для того, чтобы люди планировали покупки, а не совершали их импульсивно, заявила в пятницу на пресс-конференции о мерах эпидемиологической безопасности с 15 ноября представитель Минздрава Яна Фелдмане.

Правительство постановило, что с 15 ноября магазины и предприятия сферы обслуживания могут работать с 6:00 до 21:00, за исключением магазинов товаров первой необходимости, для которых ограничений по времени работы нет.

Минздрав не считает, что эта норма будет способствовать скоплению людей в магазинах. "У людей достаточно времени до 21:00, чтобы сделать запланированные покупки", - сказала Фелдмане.

Как сообщалось, представители Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийской конфедерации работодателей ранее высказали опасения в связи с ограничением времени работы магазинов, заявив, что эта норма скорее будет иметь обратный эффект - увеличение посещаемости супермаркетов в вечернее время.


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