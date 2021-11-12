Зачем ограничивать время работы магазинов? Объясняет Минздрав

Правительство постановило, что с 15 ноября магазины и предприятия сферы обслуживания могут работать с 6:00 до 21:00, за исключением магазинов товаров первой необходимости, для которых ограничений по времени работы нет.
Минздрав не считает, что эта норма будет способствовать скоплению людей в магазинах. "У людей достаточно времени до 21:00, чтобы сделать запланированные покупки", - сказала Фелдмане.
Как сообщалось, представители Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийской конфедерации работодателей ранее высказали опасения в связи с ограничением времени работы магазинов, заявив, что эта норма скорее будет иметь обратный эффект - увеличение посещаемости супермаркетов в вечернее время.