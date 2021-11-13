Сб, 13.11.2021
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Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija

Нашествие медведей-хулиганов в Видземе продолжается. Почему они не впадают в спячку?

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Бурый медведь был замечен в Лимбажском крае у скал Вецземью дважды с разницей в три недели. Местный охотник допускает, что это два разных зверя. Также люди публикуют свои наблюдения за перемещениями медведей в социальных сетях. Почему косолапые продолжают бродить и не впадают в зимнюю спячку? Это попытался выяснить портал Apollo.lv.

В последний раз охотник Эдгар Забровскис зафиксировал на камеру медведя у кормушки 7 ноября этого года около 4 часов.

ФОТО: Очевидец - читатель Apollo.lv

Медведь был замечен здесь 19 октября в 19:47. Несколько лет назад охотник видел медведей в Салацгриве, но какое-то время они не попадались на камеры.

И в октябре, и в ноябре медведь пришел к скалам Вецземью в Лимбажском крае, где находится кормушка охотников. Сюда животным приносят зерна, яблоки и картофель, которые едят и всеядные медведи. Учитывая снятое видео, охотник думает, что это могут быть два разных медведя, потому что первый был немного больше, чем второй.

Охотник Забровскис объясняет, что эти медведи могли быть "прохожими", потому что в 200-400 метрах есть дома с ульями, которые животные еще не заметили.

В Латвии запрещена охота на медведей

Бурые медведи (Ursus arctos) являются охраняемыми животными в Латвии, и хотя их численность в последние годы увеличилась, охота на медведей в Латвии запрещена, и менять это решение в ближайшем будущем не планируется.

Однако в очень редких случаях, когда животное ведет себя нетипично для своего вида, становится опасным и угрожает жизни человека, Управление охраны природы (DAP), учитывая ситуацию и возможные решения, может в исключительном порядке принять решение о перемещении отдельного животного таким же образом, как  это произошло в Смилтенском и Валкском краях в середине октября.

В настоящее время разлученные медведи не были замечены

На данный момент новой информации о медведях нет, говорит Гита Строде, директор Департамента охраны природы DAP. Они пошли своей дорогой и не были замечены рядом с людьми.

Уже сообщалось, что один из медведей, пойманных в октябре и загнанных подальше в лес, вновь вернулся. Косолапый возобновил поиски еды и был обнаружен во дворе дома в районе Валки.

Специалисты указали, что бурые медведи редко бывают хорошими пловцами, а потому в других странах река обычно является границей или препятствием, за которое и выпускают животное, чтобы оно не приходило на нежелательные территории. Но на этот раз косолапый пересек реку Педели. Скорее всего, он воспользовался мостом и пришел искать еду.

Во дворе одного из домов медведь провел две ночи. Он разорил пчелиный улей, съел груши и пытался попасть в дом, но лишь поцарапал лапой дверь. Ночевал косолапый там же. Об этом свидетельствуют отпечатки лап и вытоптанное место спячки.

"Перед тем как начать операцию, чтобы прогнать медведей, опытные специалисты в Латвии и за рубежом уже предупредили нас, что в ситуации, когда два или даже три медведя находятся вместе, нужно учитывать, что один из них является главным зачинщиком. Второй - его слушается. Зачинщиков сложно отучить не ходить к жилым домам", - пояснил Роланд Аузиньш, глава администрации Управления охраны природы Видземского края.

Про второго медведя пока ничего не известно. Управление охраны природы призывает: если будут замечены бурые медведи с нетипичным поведением, следует сообщать в службу и звонить по номеру телефона 29365307.

Медведи все еще не впадают в спячку

"Однако кто знает, может быть, мы узнаем больше об этих медведях и их поведении, потому что они пока не собираются впадать в спячку", - объясняет представитель DAP Строде.

Такое может случиться при наличии стабильных "минусов". В такую ​​дождливую погоду они еще питаются и запасают слой жира на зиму. Строде отмечает, что медведи могут путешествовать на большие расстояния в течение дня, поэтому неудивительно, что они могут где-то появиться через некоторое время. В восточной части Латвии, на границе, медведи часто мигрируют из одной страны в другую.

Самцы остаются одни. Медвежата остаются со своей матерью от 2 до 4 лет, за это время они учатся всем навыкам, необходимым для выживания. Взрослый самец бурого медведя может убить детенышей, потому что, пока у самки есть детеныши, у нее не возникает сексуального интереса и она не хочет спариваться, а самец может убить детенышей ради еды. Вот почему самка уходит вместе с малышами после их рождения.

Зимой также можно встретить "активного" медведя, которого вывели из спячки, например, во время охоты. Специалист отмечает, что такие случаи редки.


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