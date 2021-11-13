Нашествие медведей-хулиганов в Видземе продолжается. Почему они не впадают в спячку?

В настоящее время разлученные медведи не были замечены

На данный момент новой информации о медведях нет, говорит Гита Строде, директор Департамента охраны природы DAP. Они пошли своей дорогой и не были замечены рядом с людьми.

Уже сообщалось, что один из медведей, пойманных в октябре и загнанных подальше в лес, вновь вернулся. Косолапый возобновил поиски еды и был обнаружен во дворе дома в районе Валки.

Специалисты указали, что бурые медведи редко бывают хорошими пловцами, а потому в других странах река обычно является границей или препятствием, за которое и выпускают животное, чтобы оно не приходило на нежелательные территории. Но на этот раз косолапый пересек реку Педели. Скорее всего, он воспользовался мостом и пришел искать еду.

Во дворе одного из домов медведь провел две ночи. Он разорил пчелиный улей, съел груши и пытался попасть в дом, но лишь поцарапал лапой дверь. Ночевал косолапый там же. Об этом свидетельствуют отпечатки лап и вытоптанное место спячки.

"Перед тем как начать операцию, чтобы прогнать медведей, опытные специалисты в Латвии и за рубежом уже предупредили нас, что в ситуации, когда два или даже три медведя находятся вместе, нужно учитывать, что один из них является главным зачинщиком. Второй - его слушается. Зачинщиков сложно отучить не ходить к жилым домам", - пояснил Роланд Аузиньш, глава администрации Управления охраны природы Видземского края.

Про второго медведя пока ничего не известно. Управление охраны природы призывает: если будут замечены бурые медведи с нетипичным поведением, следует сообщать в службу и звонить по номеру телефона 29365307.

Медведи все еще не впадают в спячку

"Однако кто знает, может быть, мы узнаем больше об этих медведях и их поведении, потому что они пока не собираются впадать в спячку", - объясняет представитель DAP Строде.

Такое может случиться при наличии стабильных "минусов". В такую ​​дождливую погоду они еще питаются и запасают слой жира на зиму. Строде отмечает, что медведи могут путешествовать на большие расстояния в течение дня, поэтому неудивительно, что они могут где-то появиться через некоторое время. В восточной части Латвии, на границе, медведи часто мигрируют из одной страны в другую.

Самцы остаются одни. Медвежата остаются со своей матерью от 2 до 4 лет, за это время они учатся всем навыкам, необходимым для выживания. Взрослый самец бурого медведя может убить детенышей, потому что, пока у самки есть детеныши, у нее не возникает сексуального интереса и она не хочет спариваться, а самец может убить детенышей ради еды. Вот почему самка уходит вместе с малышами после их рождения.