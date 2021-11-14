Вс, 14.11.2021
Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился. Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко

Видео ⟩ В многоэтажном доме на улице Таллинас произошел пожар

ФОТО: Aculiecinieka foto

В воскресенье в Риге произошел пожар в многоэтажном доме на улице Таллинас. Как сообщает пожарно-спасательная служба, пострадали два человека.

Вызов был получен в 13:41. На месте происшествия пожарные констатировали, что в квартире в пятиэтажном жилом доме горят бытовые предметы на площади в 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировались два человека, они пострадали и были переданы медикам.

В 14:49 пожар был локализован, тушение продолжилось.

Видео: Пожар на улице Таллинас

ФОТО: Aculiecinieka foto

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