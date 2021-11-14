Видео ⟩ В многоэтажном доме на улице Таллинас произошел пожар
В воскресенье в Риге произошел пожар в многоэтажном доме на улице Таллинас. Как сообщает пожарно-спасательная служба, пострадали два человека.
В воскресенье в Риге произошел пожар в многоэтажном доме на улице Таллинас. Как сообщает пожарно-спасательная служба, пострадали два человека.
Вызов был получен в 13:41. На месте происшествия пожарные констатировали, что в квартире в пятиэтажном жилом доме горят бытовые предметы на площади в 20 квадратных метров.
Из здания эвакуировались два человека, они пострадали и были переданы медикам.
В 14:49 пожар был локализован, тушение продолжилось.
Видео: Пожар на улице Таллинас