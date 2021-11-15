Пн, 15.11.2021
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Анатолий Данилан, гастроэнтеролог

Akropole, Domina, Rīga Plaza: что изменится после локдауна и на праздники
Rīga Plaza призывает пересмотреть правила

ФОТО: Пресс-фото

С окончанием локдауна 15 ноября меняется принцип работы многих мест торговли в Латвии, отдельная статья изменений - государственный праздник 18 ноября. Рассказываем, каких изменений ждать в торговых центрах Akropole и Domina Shopping и Rīga Plaza.

Akropole

Торговый центр Akropole с 15 ноября работает в "зеленом" режиме; по выходным и праздничным дням, помимо магазинов товаров первой необходимости, будут также работать магазины со входом с улицы.

В соответствии с новейшими правилами, объявленными правительством в отношении организации торговли в стране, начиная с 15 ноября торговый центр Akropole будет каждый день работать в "зеленом" режиме, сказано в пресс-релизе компании.

При входе в торговый центр посетителям необходимо предъявить действующий сертификат, подтверждающий факт вакцинации от Covid-19 или перенесеннного заболевания, вместе с документом, удостоверяющим личность - паспортом или ID-картой.

Проверку документов будут проводить работники охраны возле входов в Akropole.

Работа магазинов в рабочие, выходные и праздничные дни

15 ноября возобновили работу магазины и места оказания услуг, которые до сих пор были закрыты для посетителей:

  • магазины одежды и обуви;
  • рестораны;
  • спортивный клуб;
  • кинотеатр Apollo Kino;
  • магазины косметики и парфюмерии

и многие другие. Большинство находящихся в Akropole магазинов будут открыты для посетителей каждый день с 10:00 до 21:00, а супермаркет Maxima будет работать каждый день с 8:00 до 23:00.

По выходным и праздничным дням торговый центр будет частично закрыт. Для посетителей с действующими сертификатами о вакцинации или перенесенном Covid-19 будут доступны магазины товаров первой необходимости - продовольственные магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места торговли прессой, магазины гигиенических товаров, места оказания услуг, а также кафе и рестораны, которые будут выдавать еду навынос.

Помимо магазинов первой необходимости, в выходные и праздничные дни посетителям с действующим сертификатом и документом, удостоверяющим личность, будут также доступны места торговли и оказания услуг с отдельными входами с улицы, в том числе Apollo Kino, Lemon Gym, O'Learys, Kolonna, Zara, Van Graaf, Deichmann, Salamander, Mohito, Sportsdirect, Nike, Mango, Massimo Dutti, Bershka.

Входы в эти магазины по выходным и праздничным дням будут находиться со стороны улиц Саласпилс, Маскавас и Славу, они будут отмечены названиями магазинов и мест оказания услуг. С картой расположения магазинов можно ознакомиться на странице www.akropoleriga.lv. Вышеупомянутые магазины с отдельными входами с улицы будут работать только по выходным и праздничным дням, по рабочим дням они будут принимать посетителей как обычно - через вход из помещений торгового центра.

Domina Shopping

С 15 ноября торговый центр Domina Shopping будет на 100% работать только в "зеленом" режиме как в будние, так и в выходные дни.

Это означает, что, чтобы попасть в торговый центр (в том числе через вновь открытую автостоянку A), посетителям необходимо у входа предъявить охране действующий сертификат о вакцинации от Covid-19 или о перенесенном заболевании.

В рабочие дни в "зеленом" режиме будут работать абсолютно все, или более 170 магазинов Domina Shopping (одежда, обувь, спорт, ювелирные изделия, товары для дома, кафе и т. д.) с 10:00 до 21:00. В свою очередь в выходные дни в зеленом формате будут работать только магазины товаров первой необходимости (продукты питания, аптеки и медицина, средства гигиены, оптика, корма для животных, пресса). По выходным работать будут и магазины с отдельным входом с улицы - магазины спорттоваров Sportland и Sporta Bazars, обувной CCC, книжный Jānis Roze, магазин товаров для дома Jysk, салон красоты Kolonna Day Spa, спортивный клуб MyFitness и ресторан Lido.

Продуктовый магазин Maxima XXX также будет работать 100% в "зеленом" режиме как в рабочие, так и в выходные дни с 8:00 до 22:00.

ФОТО: Пресс-фото

График работы Domina Shopping будет изменен во время государственного праздника Латвии. 18 ноября будут открыты только магазины товаров первой необходимости с 10:00 до 19:00 и Maxima XXX с 08:00 до 20:00. 17 и 19 ноября торговый центр будет работать в обычном режиме: продуктовый магазин будет открыт с 8:00 до 22:00, а остальные магазины - с 10:00 до 21:00.

В Domina Shopping есть возможность сделать прививку от Covid-19 в пункте вакцинации MFD каждый день с 9:00 до 19:00, кроме 18 ноября, когда пункт будет закрыт. Предварительная запись по телефону 66164601. Живая очередь каждый день с 18:00 до 19:00. Вход в пункт вакцинации - со стороны улицы Иерикю, сквера возле входа С.

Rīga Plaza призывает пересмотреть правила

Центр моды и развлечений Rīga Plaza будет работать только в эпидемиологически безопасной среде, и для входа потребуется действующий сертификат о вакцинации от Covid-19 или выздоровлении.

Все магазины торгового центра будут открыты в будние дни, а в выходные и праздничные дни - только магазины товаров первой необходимости. В связи с приближением праздников и неизбежным ростом числа людей, желающих сделать покупки, Rīga Plaza призывает правительство пересмотреть эту часть правил, сказано в пресс-релизе компании.

"Традиционно количество посетителей торговых центров в конце года увеличивается, особенно с приближением Рождества. Поэтому мы призываем правительство пересмотреть ограничение на торговлю в выходные и праздничные дни, потому что работа в эти дни будет осуществляться по тем же правилам, что и в будние, и мы не видим никаких противоречий или дополнительных рисков скопления людей. Это также будет важной поддержкой для торговцев, на которых в настоящее время напрямую влияют наложенные ограничения. Конечно, мы также призываем покупателей вовремя подготовиться к празднованиям, чтобы сократить толпы незадолго до праздников", - говорит Ирина Торопова, директор по управлению активами Colliers, управляющего Rīga Plaza.

ФОТО: Пресс-фото

"Работая только в эпидемиологически безопасной среде и расширяя возможности людей с действующими сертификатами посещать все магазины в торговых центрах в выходные и праздничные дни, мы можем только повысить безопасность.

Мы не видим причин для сохранения ограничений в выходные дни - чем короче период, когда все магазины могут быть открыты, тем более концентрированной будет толпа.

Мы это уже наблюдаем, особенно вскоре после окончания рабочего дня, когда люди спешат сделать покупки. Кроме того, в помещениях будут находиться только люди с действующими сертификатами, масками и в ограниченном количестве. Если позволить нам работать по выходным, посещение магазинов станет еще безопаснее и спокойнее для всех сторон", - добавляет И. Торопова.

Новые условия организации торговли с 15 ноября предусматривают, что торговые точки общей площадью более 1500 кв. м будут допущены к работе только в "зеленом" режиме безопасности, т. е. весь персонал в точках продаж и все покупатели имеют сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. В выходные и праздничные дни в крупных торговых центрах (помещения более 1500 кв. м и не менее 5 торговых точек) могут работать только магазины товаров первой необходимости и места обслуживания.

С 15 ноября все магазины в Rīga Plaza будут открыты по будням с 10:00 до 21:00, а гипермаркет Maxima XXX будет работать с 8:00 до 23:00. Rīga Plaza не будет использовать "перенесенный выходной", и 19 ноября все магазины будут открыты в режиме буднего дня.

Кинотеатр Apollo Kino Plaza возобновляет свою работу в "зеленом" режиме с 15 ноября и будет открыт ежедневно с 10:00 до 21:00, а в зоне Food Plaza предлагается широкий выбор блюд на месте и навынос. По-прежнему доступны рестораны GanBei, D’Arte, Vapiano, KFC, а также O’Learys и MySushi.

Информация о доступных услугах может меняться, поэтому самая актуальная информация и изменения в часах работы магазинов доступны на сайте Rīga Plaza.


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