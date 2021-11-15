Akropole, Domina, Rīga Plaza: что изменится после локдауна и на праздники

По выходным и праздничным дням торговый центр будет частично закрыт. Для посетителей с действующими сертификатами о вакцинации или перенесенном Covid-19 будут доступны магазины товаров первой необходимости - продовольственные магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места торговли прессой, магазины гигиенических товаров, места оказания услуг, а также кафе и рестораны, которые будут выдавать еду навынос.

Помимо магазинов первой необходимости, в выходные и праздничные дни посетителям с действующим сертификатом и документом, удостоверяющим личность, будут также доступны места торговли и оказания услуг с отдельными входами с улицы, в том числе Apollo Kino, Lemon Gym, O'Learys, Kolonna, Zara, Van Graaf, Deichmann, Salamander, Mohito, Sportsdirect, Nike, Mango, Massimo Dutti, Bershka.

Входы в эти магазины по выходным и праздничным дням будут находиться со стороны улиц Саласпилс, Маскавас и Славу, они будут отмечены названиями магазинов и мест оказания услуг. С картой расположения магазинов можно ознакомиться на странице www.akropoleriga.lv. Вышеупомянутые магазины с отдельными входами с улицы будут работать только по выходным и праздничным дням, по рабочим дням они будут принимать посетителей как обычно - через вход из помещений торгового центра.

Domina Shopping

С 15 ноября торговый центр Domina Shopping будет на 100% работать только в "зеленом" режиме как в будние, так и в выходные дни.

Это означает, что, чтобы попасть в торговый центр (в том числе через вновь открытую автостоянку A), посетителям необходимо у входа предъявить охране действующий сертификат о вакцинации от Covid-19 или о перенесенном заболевании.

В рабочие дни в "зеленом" режиме будут работать абсолютно все, или более 170 магазинов Domina Shopping (одежда, обувь, спорт, ювелирные изделия, товары для дома, кафе и т. д.) с 10:00 до 21:00. В свою очередь в выходные дни в зеленом формате будут работать только магазины товаров первой необходимости (продукты питания, аптеки и медицина, средства гигиены, оптика, корма для животных, пресса). По выходным работать будут и магазины с отдельным входом с улицы - магазины спорттоваров Sportland и Sporta Bazars, обувной CCC, книжный Jānis Roze, магазин товаров для дома Jysk, салон красоты Kolonna Day Spa, спортивный клуб MyFitness и ресторан Lido.

Продуктовый магазин Maxima XXX также будет работать 100% в "зеленом" режиме как в рабочие, так и в выходные дни с 8:00 до 22:00.

ФОТО: Пресс-фото

График работы Domina Shopping будет изменен во время государственного праздника Латвии. 18 ноября будут открыты только магазины товаров первой необходимости с 10:00 до 19:00 и Maxima XXX с 08:00 до 20:00. 17 и 19 ноября торговый центр будет работать в обычном режиме: продуктовый магазин будет открыт с 8:00 до 22:00, а остальные магазины - с 10:00 до 21:00.