Существенно изменится выплата семейного государственного пособия

До 31 декабря размер пособия зависит от того, какой по счету ребенок рождается подряд.

Как поясняет VSAA, этим изменением законодатель также предусмотрел возможность для одного из супругов на основе добровольного согласия другого получать государственное семейное пособие на всех детей, находящихся на общем попечении, а не только за своих биологических детей. Это важно, потому что от этого зависит общая сумма пособия. До сих пор другой супруг не мог получать пособие на ребенка своего супруга, который не является их совместным ребенком.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, супруг, который получает государственное семейное пособие на своего ребенка, должен подать в VSAA заявление о добровольном отказе от продолжения получения предоставленного ему или ей пособия, согласившись с тем, что соответствующее пособие будет получать другой супруг. Супруг, который не является родителем ребенка, должен подать заявление о получении пособия за этого ребенка. Важным условием, по мнению VSAA, является факт заключения брака - если пара проживает в незарегистрированном браке и воспитывает детей, не являющихся общими, один из них не имеет права на получение пособия на всех детей.

Реформа государственного семейного пособия предусматривает, что с 1 января 2022 года государственное семейное пособие будет составлять 25 евро в месяц на одного ребенка от одного до 20 лет, 100 евро на двоих детей (50 евро на каждого ребенка), 225 евро на троих детей (75 евро на ребенка). За четырех и более детей пособие будет составлять 100 евро в месяц на каждого ребенка.