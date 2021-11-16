Цены на свинину упали до рекордно низких: будущее свиноводов - под угрозой

Как указывает министерство, в целом нынешняя ситуация на сельскохозяйственном рынке оценивается как стабильная, за исключением торговли свининой. На внутреннем рынке ЕС перепроизводство возникло не только под влиянием Covid-19, но и в связи со сложностями экспорта, чему способствовала африканская чума свиней, сообщает агентство LETA.

По информации Минземледелия, на латвийский рынок попадает свинина из других стран ЕС, главным образом Польши, Бельгии и Испании, и закупочная цена свинины непрерывно падает. Сейчас финансовая ситуация и платежеспособность свиноводов упали до критически низкого уровня.

Однако вместе со снижением цен свиноводам с середины 2020 года приходится сталкиваться и с ростом затрат на производство, к чему привел рост цен на зерно. Стоимость пшеницы в октябре 2021 года выросла более чем на 7%.

За последние два месяца цена свинины в Латвии опустилась до критического уровня. В Латвии она достигла абсолютного антирекорда цены - 95,5 центов за килограмм, что на 26% ниже, чем в прошлом году.