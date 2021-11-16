Вт, 16.11.2021
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из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе
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Цены на свинину упали до рекордно низких: будущее свиноводов - под угрозой

Свиньи. Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

За последние два месяца стоимость свинины в Латвии опустилась до критического уровня, и если ситуация ухудшится еще больше, существует риск закрытия многих местных свиноводческих хозяйств, сообщило Министерство земледелия.

Как указывает министерство, в целом нынешняя ситуация на сельскохозяйственном рынке оценивается как стабильная, за исключением торговли свининой. На внутреннем рынке ЕС перепроизводство возникло не только под влиянием Covid-19, но и в связи со сложностями экспорта, чему способствовала африканская чума свиней, сообщает агентство LETA.

По информации Минземледелия, на латвийский рынок попадает свинина из других стран ЕС, главным образом Польши, Бельгии и Испании, и закупочная цена свинины непрерывно падает. Сейчас финансовая ситуация и платежеспособность свиноводов упали до критически низкого уровня.

Однако вместе со снижением цен свиноводам с середины 2020 года приходится сталкиваться и с ростом затрат на производство, к чему привел рост цен на зерно. Стоимость пшеницы в октябре 2021 года выросла более чем на 7%.

За последние два месяца цена свинины в Латвии опустилась до критического уровня. В Латвии она достигла абсолютного антирекорда цены - 95,5 центов за килограмм, что на 26% ниже, чем в прошлом году.

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"Чтобы снизить финансовые трудности свиноводов, Латвия уже с начала пандемии Covid-19 поддерживала производителей свинины из национального бюджета. Но кризис - проблема не только отдельных стран-участниц, сейчас он затронул весь общий рынок ЕС, и индивидуальные мероприятия поддержки стран-участниц не решает общего перенасыщения рынка ЕС, что и является главной причиной критической ситуации. Поэтому призываем Еврокомиссию срочно реализовать необходимые мероприятия по поддержке рынка и чрезвычайной финансовой поддержке", - отметил Герхардс.


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