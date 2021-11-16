В следующем году необлагаемый минимум для пенсионеров составит 500 евро

В настоящее время не облагаемый налогом минимум для лиц, которым назначена или перерассчитана пенсия после 1 января 1996 года, или пенсия по возрасту, или специальная государственная пенсия, или пенсия в соответствии с иностранными нормативными актами, или заключен пожизненный договор о пенсионном обеспечении, составляет 3960 евро в год или 330 евро в месяц.

Фракция "Союза зеленых и крестьян" предложила поднять необлагаемый минимум до 500 евро уже с 1 января 2022 года, но большинство парламентариев не поддержали это намерение оппозиции. Представитель "СЗК" Виктор Валайнис сказал, что повышение не облагаемого налогом минимума с начала следующего года было бы более правильным, учитывая, что ряд политических сил обещал ввести его с 2019 года.

Депутат Вячеслав Домбровский ("Республика") согласился, сказав, что это было только нормально. Он предположил, что повышение не облагаемого налогом минимума намеренно определено на середину года, когда до следующих парламентских выборов останется лишь пара месяцев. "Вероятно, если бы выборы были в марте, все произошло бы 1 января или в феврале", - заметил политик.

Валайнис добавил, что такая не облагаемая налогом минимальная сумма возникла "естественно", учитывая тот факт, что повседневные расходы и уровень доходов населения не стоят на месте. Удивление по этому поводу выразил член правления "Новой консервативной партии", депутат Сейма Кришьянис Фелдманс, заявивший, что в истории Латвии самое значительное снижение налога на рабочую силу для людей с низкими доходами произошло не "естественно".

Фелдманс поблагодарил коллег по коалиции за понимание необходимости повышения не облагаемого налогом минимума. При этом политик пояснил, что повышение минимума до 500 евро с середины следующего года будет стоить около 90 млн евро, а в 2023 году - примерно 140 млн евро.

По словам Фелдмана, такое решение принято после тщательной оценки фискальных последствий, с осознанием того, что налоговая разница должна быть амортизирована из бюджета.

Принятые поправки увеличивают размер не облагаемого налогом минимума пенсионера. В 2022 налоговом году не облагаемый налогом минимум пенсионера будет увеличиваться постепенно: с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года он составит 2100 евро или 350 евро в месяц, а с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 3000 евро или 500 евро в месяц.

В свою очередь, с 2023 налогового года не облагаемый налогом доход пенсионера составит 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Принятые изменения также предусматривают постепенное увеличение дифференцированного необлагаемого минимума. В 2022 налоговом году размер максимального дифференцированного не облагаемого налогом минимума будет постепенно увеличиваться - с 1 января 2022 года по 1 июня 2022 года - до 350 евро в месяц, а с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - до 500 евро в месяц. месяц.

С 2023 налогового года максимальная сумма дифференцированного необлагаемого минимума будет составлять 6000 евро в год или 500 евро в месяц.