В начале декабря на Тейке откроется первый двухэтажный Lidl

Он сообщает, что магазин с торговым залом площадью более, чем 1500 квадратных метров будет самым большим магазином Lidl в Латвии. Согласно правилам, он будет работать в "зеленом" режиме, и его смогут посещать только жители с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании.

С открытием этого магазина на Бривибас гатве 254, в Латвии будет всего 16 магазинов Lidl.

В процессе строительства здания была благоустроена и озеленена бывшая индустриальная территория.

"Разрабатывая этот проект, мы много думали об экологичности и гармоничном включении его в зеленую среду окрестностей Тейки. Это будет первое здание магазина Lidl в Латвии, крыша которого засажена выносливыми суккулентами, которые образуют своего рода "зеленый остров", таким образом способствуя охлаждению крыши здания.

Территорию, прилегающую к магазину, мы озеленили, высадив саженцы деревьев и кустарников, благодаря чему здание отлично вписалось в ауру этого района", - рассказал Микус Кисис, руководитель Департамента недвижимости Lidl Latvija.

Концепция двухэтажного столичного магазина предусматривает, что парковочные места для покупателей будут располагаться на первом этаже здания. Войдя в магазин, клиенты попадают в светлый вестибюль с большими фасадными окнами. Отсюда пологий эскалатор легко доставит посетителей в просторный торговый зал на втором этаже здания. Для инвалидных и детских колясок построен специальный лифт, который позволит удобно и безопасно попасть в торговый зал.