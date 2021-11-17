В начале декабря на Тейке откроется первый двухэтажный Lidl
2 декабря SIA Lidl Latvija откроет первый двухэтажный магазин Lidl в Латвии - в Риге, на Бривибас гатве 254. Об этом сообщил представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис.
2 декабря SIA Lidl Latvija откроет первый двухэтажный магазин Lidl в Латвии - в Риге, на Бривибас гатве 254. Об этом сообщил представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис.
Он сообщает, что магазин с торговым залом площадью более, чем 1500 квадратных метров будет самым большим магазином Lidl в Латвии. Согласно правилам, он будет работать в "зеленом" режиме, и его смогут посещать только жители с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании.
С открытием этого магазина на Бривибас гатве 254, в Латвии будет всего 16 магазинов Lidl.
В процессе строительства здания была благоустроена и озеленена бывшая индустриальная территория.
"Разрабатывая этот проект, мы много думали об экологичности и гармоничном включении его в зеленую среду окрестностей Тейки. Это будет первое здание магазина Lidl в Латвии, крыша которого засажена выносливыми суккулентами, которые образуют своего рода "зеленый остров", таким образом способствуя охлаждению крыши здания.
Концепция двухэтажного столичного магазина предусматривает, что парковочные места для покупателей будут располагаться на первом этаже здания. Войдя в магазин, клиенты попадают в светлый вестибюль с большими фасадными окнами. Отсюда пологий эскалатор легко доставит посетителей в просторный торговый зал на втором этаже здания. Для инвалидных и детских колясок построен специальный лифт, который позволит удобно и безопасно попасть в торговый зал.
В новый магазин удобно дойти пешком, доехать на велосипеде или автомобиле. Заботясь о безопасности и комфорте велосипедистов, при строительстве магазина на улице Бривибас гатве, 254 был реализован ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения.