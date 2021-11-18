Видео ⟩ Военный парад и полет самолетов: поздравление НВС для жителей Латвии

Видео: Поздравление НВС

Представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Сандра Брале сказала, что 18 ноября при благоприятных погодных условиях над центром Риги будет осуществлен специальный полет ВВС, Государственной пограничной службы и союзных авиалиний Латвии. Планируется, что один из самолетов оставит в воздухе красно-бело-красный дым.

ФОТО: Скриншот сюжета LTV

Как прошла подготовка к праздничному полету?

Ожидается, что 18 ноября в полете примут участие до 17 самолетов.

"Это довольно много. Трудно спланировать, потому что есть разные скорости, разные типы самолетов, от вертолетов до истребителей. Довольно сложно спланировать все, время и высоту, чтобы все через некоторое время прилетели к памятнику Свободы", - сказал LTV Гиртс Вольфрамс, командир Авиационной эскадрильи.

Всего в обеспечении и планировании полета задействовано около 50 человек. 40 из них будут находиться на борту самолетов 18 ноября при выполнении своих прямых обязанностей, а десять - на земле.

"Открывать парад будет Mи-17, затем самолет пограничной службы, следом самолет Ан-2 и еще несколько самолетов. В этом году мы планируем лететь на параде со скоростью 90 узлов, то есть примерно от 170 до 180 километров в час. Все самолеты на одной скорости, - сказал заместитель командира Авиационной эскадрильи капитан Максим Пицулис.

Дымовые свечи ФОТО: Скриншот сюжета LTV

Именно отремонтированный Ан-2 будет удивлять зрителей на земле. К задней части самолета прикреплены дымовые свечи, которые будут оставлять за собой красно-бело-красный дым во время полета.

18 ноября этого года впервые парадный полет пройдет по такому маршруту - через Старый город, памятник Свободы и далее над улицей Бривибас.

Видео: Подготовка самолетов к полету

Когда можно будет наблюдать полет?

Сообщается, что рижане и гости города смогут наблюдать за полетом и поздравлением после 13:00. Следить за этим событием можно будет в прямом эфире латвийских СМИ.

Майор Гиртс Вольфрамс сообщил LTV, что красный и бело-красный дым сначала будет виден со стороны Старого города, а затем самолеты будут лететь к памятнику Свободы и по "прямой линии" к озеру Юглас, перемещаясь по окрестностям улицы Бривибас. Вольфрамс отметил, что дым будет доступен в течение двух-двух с половиной минут, что, по его мнению, должно быть видно и возле моста ВЭФ.

Вреден ли дым для здоровья?

Как сообщила порталу Apollo.lv пресс-секретарь командира НВС Сандра Брале, у жителей нет оснований для такого беспокойства.

"Военно-воздушные силы соблюдают строгие меры безопасности, и в дыме нет ничего, что могло бы угрожать здоровью человека или вызвать загрязнение окружающей среды, - поясняет Брале.

- Другие страны также практикуют это во время праздников. Призываем жителей не волноваться и наслаждаться праздником!"

Пресс-секретарь командующего НВС также отмечает, что это первый полет ВВС с использованием дыма над Ригой 18 ноября. Этот тип полета, при котором виден дым, раньше использовался только на других фестивалях и мероприятиях в Латвии.

В предыдущие годы вертолет с большим флагом Латвии был виден в годовщину провозглашения государства. 11 ноября вертолет пролетел над набережной, где до пандемии несколько тысяч человек наблюдали за военным парадом.

НВС поздравят жителей Латвии с праздником проездом военной техники по улицам Риги

Поздравляя жителей страны с годовщиной провозглашения Латвийской Республики, военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) сегодня проедут по улицам Риги на военной технике.

В твиттере НВС сообщают, что горожанам не стоит волноваться, если они заметят на улицах столицы военную технику, а в небе над Ригой - самолеты.

"Это наше поздравление с 103-й годовщиной Латвии", - сообщили в НВС, приглашая жителей страны следить за ним в прямом эфире телевидения.

Галерея: Военный парад в 2019 году