Сб, 20.11.2021
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Алан, мигрант на белорусско-польской границе
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Со следующего года отпуск по уходу за ребенком должны будут брать оба родителя

Иллюстративное фото ФОТО: George Rudy/Shutterstock.com

89% родителей выбирают оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на срок до исполнения ему полутора лет. До сих пор семьи выбирали сами, кто именно уйдет в отпуск. Однако в следующем году в системе ожидаются поразительные перемены, сообщает передача службы новостей LTV Panorāma.

На данный момент молодые родители выбирают оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на срок до достижения им года или полутора лет. В случае краткосрочного отпуска выплачивается пособие в размере 60% от зарплаты, а в случае длительного - 43,75%. Эти правила останутся в силе.

Но с начала августа 2022 года система изменится и не менее двух месяцев от этого оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком нужно будет передать второму родителю.

Естественно, никого не будут принуждать уходить в отпуск. Родители вправе воспользоваться или не воспользоваться этой возможностью.

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Но в результате пособие за два месяца оплачиваемого отпуска сможет получить только второй родитель, а отпуск первого будет на два месяца короче.

Изменения связаны с директивой Евросоюза, главная цель которой -

борьба с дискриминацией по половому признаку на рынке труда.

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Перемены также должны помочь вовлечению обоих родителей в жизнь ребенка и возврату женщины на рынок труда после беременности. 

Считается, что такие перемены повлияют на стереотипы работодателей в отношении женщин и мужчин. Однако планируемые перемены сильно взволновали родителей, планирующих расширение семьи.

Представители общества Tēvi Гатис Смидровскис и Лаурис Бокишс на своем опыте испытали, что значить быть отцом "на полную ставку". 

Они поддерживают новую систему, в которой полностью отпуск можно будет использовать только с участием другого родителя. Бокишс сказал, что семья, и особенно ребенок, выиграет от этого, даже если они живут раздельно. Матери должны больше доверять отцам.

Это возможно, только если отцам позволяют участвовать в жизни ребенка, и эта директива однозначно поможет отцам принимать больше участия в семейной жизни, считает Бокишс.

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