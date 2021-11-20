Со следующего года отпуск по уходу за ребенком должны будут брать оба родителя

На данный момент молодые родители выбирают оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на срок до достижения им года или полутора лет. В случае краткосрочного отпуска выплачивается пособие в размере 60% от зарплаты, а в случае длительного - 43,75%. Эти правила останутся в силе.

Но с начала августа 2022 года система изменится и не менее двух месяцев от этого оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком нужно будет передать второму родителю.

Естественно, никого не будут принуждать уходить в отпуск. Родители вправе воспользоваться или не воспользоваться этой возможностью.

Но в результате пособие за два месяца оплачиваемого отпуска сможет получить только второй родитель, а отпуск первого будет на два месяца короче.

Изменения связаны с директивой Евросоюза, главная цель которой -

борьба с дискриминацией по половому признаку на рынке труда.

Перемены также должны помочь вовлечению обоих родителей в жизнь ребенка и возврату женщины на рынок труда после беременности.

Считается, что такие перемены повлияют на стереотипы работодателей в отношении женщин и мужчин. Однако планируемые перемены сильно взволновали родителей, планирующих расширение семьи.

Представители общества Tēvi Гатис Смидровскис и Лаурис Бокишс на своем опыте испытали, что значить быть отцом "на полную ставку".

Они поддерживают новую систему, в которой полностью отпуск можно будет использовать только с участием другого родителя. Бокишс сказал, что семья, и особенно ребенок, выиграет от этого, даже если они живут раздельно. Матери должны больше доверять отцам.