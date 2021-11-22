Насколько безопасно предоставлять для сканирования ковид-сертификат? Отвечает эксперт

Инспекция получила вопросы жителей, является ли требование предоставлять сертификат вакцинации правовым. Жители тревожатся по поводу того, не остается ли содержащий сертификат QR-код в телефоне или где-то еще, чтобы его можно было использовать позже. Другие вопросы о сертификатах инспекции особо не поступают.

Мацука пояснила, что требование предоставлять сертификаты или оставлять информацию о себе, чтобы в случае необходимости можно было связаться с человеком, обосновано особой ситуацией, что соответственно утверждено и в нормативных актах.

"Два года назад мы никогда этого не делали, так как это не было нужно, но сейчас - режим чрезвычайной ситуации.

Установлены ограничения в связи с тем, когда можно идти в магазин и получать услугу, поэтому необходима проверка сертификата и удостоверения личности. Точно так же, как при покупке алкоголя",

- отметила глава DVI.

Мацука рассказала, что DVI рекомендовала работодателям проверять сертификаты работников онлайн, например, через платформу Zoom, чтобы сертификат не нужно было присылать. Однако, если это невозможно, можно попросить отправить его и по электронной почте, но тогда на эти документы стоит установить хотя бы пароль, чтобы возможный перехватчик почты не смог использовать сертификат. И получатель должен удалить его сразу же после проверки.

Начальница инспекции отмечает, что людям не стоит тревожиться по поводу того, что после сканирования сертификата в распоряжение другого лица попадают чувствительные данные, так как QR-код не содержит ни персонального кода, ни адреса человека, кроме того, информация со сканирующего устройства удаляется.