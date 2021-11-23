29 000 вакцинированных должны подать заявление в VSAA, чтобы получить пособие в 20 евро

На данный момент VSAA ждет заявлений от примерно 29 000 жителей, которые вакцинировались против Covid-19, однако в распоряжении агентства нет их банковского счета, на который можно перечислить пособие в размере 20 евро, поэтому вакцинированные должны подать на них заявку сами.

До сих пор VSAA получило информацию от Национальной службы здравоохранения о примерно 361 000 человек, которым исполнилось 60 и более лет или исполнится 60 лет до 31 декабря, и которые завершили курс вакцинации.

VSAA уже сообщало, что пенсионерам, а также лицам, которые в ноябре или декабре получат какой-либо из регулярных платежей VSAA, пособие выплатят автоматически - делать ничего не нужно. Автоматически пособие будет выплачено примерно 308 000 вакцинированных получателей услуг агентства.

До 23 ноября VSAA получило более 24 000 заявок на пособие в 20 евро.

Пенсионеры, которым Latvijas pasts поставляют пенсию на дом, пособие в размере 20 евро за ноябрь и декабрь - всего 40 евро - получат пособие вместе с ежемесячной пенсией.

В свою очередь пенсионеры, получающие пенсию на банковский счет после 10 декабря, смогут получить пособие в размере 20 евро за ноябрь быстрее - в начале декабря, а 20 евро за декабрь поступят позже вместе с ежемесячной пенсией. Таким образом, эти получатели пенсии получат по 20 евро в двух платежах.

Вакцинированные люди, достигшие возраста 60 лет и подавшие заявления, получат по 20 евро за ноябрь и декабрь в 20-х числах.

Заявление на пособие в размере 20 евро в VSAA можно подать: в электронном виде на официальный адрес электронной почты, по простой почте или бросить его в почтовый ящик в центре обслуживания клиентов VSAA.

Во время режима чрезвычайной ситуации VSAA принимает и заявки на пособия, поданные на портале Latvija.lv, используя услугу "Подача предложения, жалобы, вопроса или просьбы".