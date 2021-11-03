Пособие для вакцинированных пожилых людей: вопросы и ответы. Подробно!

Если курс вакцинации будет завершен, например, 16 декабря 2021 года, пособие выплатят за декабрь 2021 года и январь, февраль и март 2022 года. За ноябрь 20 евро не выплатят.

Получат ли пособие граждане Латвии соответствующего возраста, на данный момент живущие и работающие за границей?

Нет, пособие получат только те люди, которые живут в Латвии. Под этим подразумеваются лица, реально живущие в Латвии. Если человек только задекларирован в Латвии, а у VSAA имеется информация о том, что оно проживает за рубежом, будет считаться, что человек не живет в Латвии.

Что делать, если вакцинация проведена не в Латвии?

Если совместимый сертификат о вакцинации от Covid-19 (цифровой сертификат Евросоюза) получен в другой стране Евросоюза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), надо написать заявление в VSAA, приложив к нему цифровой сертификат ЕС, полученный в другой стране, или его копию.

Если лицо, соответствующее критериями получения пособия в размере 20 евро, провело вакцинацию в стране, не являющейся частью ЕС или ЕЭЗ, и поэтому не был выдан цифровой сертификат ЕС, нужно обращаться с заявлением в NVD о признании факта проведенной в третьей стране вакцинации.

Полагается ли пособие человеку, который вакцинировался еще летом, а 60 лет достигнет только 30 декабря?

Если человек прошел полный курс вакцинации от Covid-19 летом 2021 года и достиг 60 лет 30 декабря 2021 года, право на пособие у него есть с 1 декабря 2021 года. В ноябре ему еще не было 60 лет, в связи с этим за ноябрь пособие человек не получит.

Что делать вакцинированным, которым уже 60 лет, но пенсию или другие услуги от VSAA они не получают?

Эти люди должны подать заявление в VSAA. Его можно подать следующими способами:

электронно по официальному адресу vsaa.gov.lv (на страничке можно найти форму заявления, а заявление должно быть подписано электронной подписью);

электронно, написав на latgale@vsaa.gov.lv (заявление должно быть подписано электронной подписью);

отправив по почте в любое отделение VSAA или поместив в специально оборудованные почтовые ящики в центрах обслуживания клиентов VSAA в рабочее время.

В заявлении должно быть указано:

Имя, фамилия, персональный код;

Номер телефона или адрес электронной почты для связи;

Номер счета почтовой расчетной системы (PNS) или банковского (латвийского).

Может ли муниципальная социальная служба отнять статус малообеспеченного, если после получения пособия доходы человека будут выше, чем положено малообеспеченному?

Нет, социальная служба не будет принимать во внимание пособие в размере 20 евро при оценке материальной ситуации домохозяйства в рамках присуждения социальной помощи. Это пособие также не облагается подоходным налогом.