Ср, 3.11.2021
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жительница Пурвциемса об агрессивном соседе

Пособие для вакцинированных пожилых людей: вопросы и ответы. Подробно!

ФОТО: LETA

С ноября по март 2022 года вакцинированные жители Латвии в возрасте старше 60 лет будут получать ежемесячное пособие в размере 20 евро. Цель выплаты этого пособия - стимулировать вакцинацию против Covid-19 во время пандемии. Минздрав и Государственное агентство социального страхования (VSAA) подготовили ответы на самые важные вопросы общества.

Я - вакцинированный пенсионер, что мне сделать, чтобы получить это пособие?

Вам не надо ничего делать, если вы живете и получаете пенсию в Латвии, так как именно в этом случае VSAA будет выплачивать пособие в размере 20 евро в месяц автоматически. Информацию о том, что вы завершили полный курс вакцинации, VSAA получит от Национальной службы здравоохранения (NVD). Пособие будут выплачивать так же, как пенcию, и начнут в декабре. Вы получите 20 евро за ноябрь и 20 евро за декабрь, всего - 40 евро.

Что это значит - полный курс вакцинации от Covid-19? Должен ли быть совместимый сертификат вакцинации?

Если вакцинация сделана недавно, важно, чтобы был пройден полный курс, определенный для конкретной вакцины, получено соответствующее количество доз или необходимое количество доз смешанных вакцин. Или с помощью РНК-теста была подтверждена инфекция (заболевание) Covid-19 и после была введена одна доза вакцины. Совместимого сертификата может и не быть.

Сможет ли получить пособие человек, только в конце ноября решивший вакцинироваться и получивший вторую прививку в декабре?

Если курс вакцинации будет завершен, например, 16 декабря 2021 года, пособие выплатят за декабрь 2021 года и январь, февраль и март 2022 года. За ноябрь 20 евро не выплатят.

Получат ли пособие граждане Латвии соответствующего возраста, на данный момент живущие и работающие за границей?

Нет, пособие получат только те люди, которые живут в Латвии. Под этим подразумеваются лица, реально живущие в Латвии. Если человек только задекларирован в Латвии, а у VSAA имеется информация о том, что оно проживает за рубежом, будет считаться, что человек не живет в Латвии.

Что делать, если вакцинация проведена не в Латвии?

Если совместимый сертификат о вакцинации от Covid-19 (цифровой сертификат Евросоюза) получен в другой стране Евросоюза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), надо написать заявление в VSAA, приложив к нему цифровой сертификат ЕС, полученный в другой стране, или его копию.

Если лицо, соответствующее критериями получения пособия в размере 20 евро, провело вакцинацию в стране, не являющейся частью ЕС или ЕЭЗ, и поэтому не был выдан цифровой сертификат ЕС, нужно обращаться с заявлением в NVD о признании факта проведенной в третьей стране вакцинации.

Полагается ли пособие человеку, который вакцинировался еще летом, а 60 лет достигнет только 30 декабря?

Если человек прошел полный курс вакцинации от Covid-19 летом 2021 года и достиг 60 лет 30 декабря 2021 года, право на пособие у него есть с 1 декабря 2021 года. В ноябре ему еще не было 60 лет, в связи с этим за ноябрь пособие человек не получит.

Что делать вакцинированным, которым уже 60 лет, но пенсию или другие услуги от VSAA они не получают?

Эти люди должны подать заявление в VSAA. Его можно подать следующими способами:

  • электронно по официальному адресу vsaa.gov.lv (на страничке можно найти форму заявления, а заявление должно быть подписано электронной подписью);
  • электронно, написав на latgale@vsaa.gov.lv (заявление должно быть подписано электронной подписью);
  • отправив по почте в любое отделение VSAA или поместив в специально оборудованные почтовые ящики в центрах обслуживания клиентов VSAA в рабочее время.

В заявлении должно быть указано:

  • Имя, фамилия, персональный код;
  • Номер телефона или адрес электронной почты для связи;
  • Номер счета почтовой расчетной системы (PNS) или банковского (латвийского).

Может ли муниципальная социальная служба отнять статус малообеспеченного, если после получения пособия доходы человека будут выше, чем положено малообеспеченному?

Нет, социальная служба не будет принимать во внимание пособие в размере 20 евро при оценке материальной ситуации домохозяйства в рамках присуждения социальной помощи. Это пособие также не облагается подоходным налогом.

Что будет, если вакцинированный человек в возрасте 60 и более лет затребует получения пособия только весной, если захочет получить 100 евро сразу?

Если этот человек будет квалифицироваться на получение пособия уже с ноября, то в ситуации, в которой он не получает никаких услуг VSAA, это пособие можно будет затребовать и позже, например, весной. Тогда после рассмотрения заявления человеку будет выплачено 100 евро разом. Следует помнить, что заявление надо подать в течение 6 месяцев начиная с 27 октября 2021 года, когда вступает в силу нормативная регуляция о выплате пособий в размере 20 евро; или со дня, когда была завершен полный курс вакцинации, если она была пройдена в период времени с 27 октября по 31 декабря. 

Полагается ли пособие в размере 20 евро тем вакцинированным, которые получают пенсию от России?

Да, так как по закону пособие будет выплачено живущим в Латвии лицам, достигшим 60-летия до 31 декабря 2021 года и прошедшим полный курс вакцинации, независимо от гражданства.

Пособие будет выплачено без заявления, если человек получает российскую пенсию или пенсию другой страны при посредничестве VSAA. Если же пенсию человек получает напрямую, у VSAA нет необходимых данных. В таком случае необходимо подать заявление, как и тем, кто не получает никаких услуг VSAA.

Получат ли пособие переболевшие Covid-19 и получившие сертификат о перенесенной болезни?

Нет, пособие получат только те, кто прошел полный курс вакцинации. Тест и сертификат о перенесенной болезни не подойдет. Но если у человека есть заключение медицинского специалиста или консилиума о необходимости отложить вакцинацию от Covid-19 до конца марта 2022 года, то он может подать заявление о получении пособия VSAA, приложив соответствующее заключение.

Получат ли пособие те вакцинированные, которые достигли необходимого возраста, но находятся в местах заключения?

Да. В ситуации, когда человек достиг 60 лет, прошел полный курс вакцинации, но при этом на данный момент находится в тюрьме и не получает выплаты от VSAA, он должен подать в VSAA заявление о получении пособия в размере 20 евро в месяц.


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