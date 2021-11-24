Ср, 24.11.2021
В Европе с самого начала политики очень неправильно подавали информацию о вакцинах и вакцинации. Можно сказать, пытались "продать" ее как стиральный порошок - вакцинируйтесь, и все будет хорошо! Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

До сих пор не ясно, пустят ли на рождественские базарчики невакцинированных

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

"Министерство экономики и предприниматели давят на то, чтобы рождественские базарчики работали в "красном режиме", а Минздрав предлагает разрешить их только с ковид-сертификатами. Мне кажется, о базарчиках в "зеленом режиме" уже давно нужно было договориться. Я уверен, что мы придем к общему знаменателю", - заявил в интервью передаче Rīta Panorāmā премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На данный момент смоделированы три сценария.

"В случае наихудшего сценария потребуются строгие ограничения. Если [заболеваемость] за неделю вырастет более чем на 10%, это будет сигнал, что ничего хорошего не будет. Но еще до конца не ясно, так как охват вакцинацией продолжает улучшаться, оценим ситуацию и будем надеяться на лучшее", - указал Кариньш.

В данный момент неизвестно, какими могут быть ограничения, так как изменятся несколько факторов. Во время ввода локдауна в октябре темп вакцинации был низким, сейчас он значительно улучшился.

"Все в наших руках", - указал Кариньш, говоря о том, каким будет дальнейший сценарий с ограничениями, так как пандемия не закончилась и сейчас наступило "мягкое ослабление".

"На складах есть вакцины как для первоочередной, так для бустерной вакцинации, главное все это реализовать. У нас есть система, нам нужно делать все, чтобы уговорить людей. В то же самое время людям очень важно использовать возможность бустерной вакцинации", - пояснил премьер.

Кроме того, Кариньш отметил, что ведутся дискуссии о том, могут ли в качестве удостоверения личности служить водительские права.


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