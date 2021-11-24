До сих пор не ясно, пустят ли на рождественские базарчики невакцинированных

На данный момент смоделированы три сценария.

"В случае наихудшего сценария потребуются строгие ограничения. Если [заболеваемость] за неделю вырастет более чем на 10%, это будет сигнал, что ничего хорошего не будет. Но еще до конца не ясно, так как охват вакцинацией продолжает улучшаться, оценим ситуацию и будем надеяться на лучшее", - указал Кариньш.

В данный момент неизвестно, какими могут быть ограничения, так как изменятся несколько факторов. Во время ввода локдауна в октябре темп вакцинации был низким, сейчас он значительно улучшился.

"Все в наших руках", - указал Кариньш, говоря о том, каким будет дальнейший сценарий с ограничениями, так как пандемия не закончилась и сейчас наступило "мягкое ослабление".

"На складах есть вакцины как для первоочередной, так для бустерной вакцинации, главное все это реализовать. У нас есть система, нам нужно делать все, чтобы уговорить людей. В то же самое время людям очень важно использовать возможность бустерной вакцинации", - пояснил премьер.