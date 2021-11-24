В Литве правительство утвердило налог на выхлопы автомобилей

Новый налог будет взиматься с 2023 года и в полном объеме начнет действовать в 2025 году, намечается, что поступления от него ежегодно составят около 170 млн евро.

"Транспортные выхлопы увеличиваются и нам следует принять меры, чтобы транспорт сокращал выбросы, а нам следует параллельно создавать альтернативу", – сказал на заседании правительства министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Министерство окружающей среды на прошлой неделе сообщило. что каждый второй водитель (54%) будет платить налог на выхлопы в размере не более 100 евро. Средний налог составит 138 евро (с учетом льготы, которая будет действовать в 2023-2024 годах).