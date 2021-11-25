Кризис Covid-19: около 100 больших компаний могут рассчитывать на гранты

С учетом принятого 16 ноября правительством решения об увеличении максимального размера поддержки для одного предприятия и выделении дополнительного финансирования на эти цели была технически адаптирована форма заявки в системе электронного декларирования СГД. Крупные компании смогут подавать заявки на получение грантов за октябрь и ноябрь 2021 года начиная с сегодняшнего дня до 15 декабря.

Правительство внесло поправки в правила Кабинета министров о поддержке компаний, пострадавших от кризиса из-за Covid-19, увеличив максимальный размер поддержки для обеспечения движения оборотного капитала со 100 000 евро до 250 000 евро за каждый месяц периода поддержки.

По данным СГД, примерно 100 компаний имеют право на поддержку в указанном объеме.

Поскольку согласование обеих программ поддержки с Европейской комиссией продолжается, СГД начнет оценку полученных заявок, но окончательное решение о выделении грантов будет принято после получения одобрения Европейской комиссии.