Чт, 25.11.2021
Границы общественных ожиданий стерлись, а человеческие ресурсы в медицинском секторе остались прежними Уга Думпис
Уга Думпис

230 мигрантов прорвались через польскую границу

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Примерно 230 нелегальных мигрантов с помощью белорусских пограничников смогли прорваться на территорию Польши, однако их немедленно отправили обратно, сообщили польские пограничники.

"Они сломали забор, и 232 человека смогли попасть на несколько метров вглубь территории Польши", - сообщила агентству PAP представитель польских пограничников Анна Михальска.

Она добавила, что польские пограничники потребовали от мигрантов покинуть территорию Польши и проводили их до линии границы.

В заявлении пограничников сказано, что мигранты закидали их камнями и палками, в то время как белорусские пограничники старались ослепить своих польских коллег лазерами и стробоскопами.

Пятеро нелегальных мигрантов, у которых был констатирован упадок сил, были доставлены в больницу.

Пограничная служба сообщает, что всего в среду было зафиксировано 375 попыток нелегально пересечь польскую границу.


НАВЕРХ
Back