230 мигрантов прорвались через польскую границу

"Они сломали забор, и 232 человека смогли попасть на несколько метров вглубь территории Польши", - сообщила агентству PAP представитель польских пограничников Анна Михальска.

Она добавила, что польские пограничники потребовали от мигрантов покинуть территорию Польши и проводили их до линии границы.

В заявлении пограничников сказано, что мигранты закидали их камнями и палками, в то время как белорусские пограничники старались ослепить своих польских коллег лазерами и стробоскопами.

Пятеро нелегальных мигрантов, у которых был констатирован упадок сил, были доставлены в больницу.