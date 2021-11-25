230 мигрантов прорвались через польскую границу
Примерно 230 нелегальных мигрантов с помощью белорусских пограничников смогли прорваться на территорию Польши, однако их немедленно отправили обратно, сообщили польские пограничники.
Примерно 230 нелегальных мигрантов с помощью белорусских пограничников смогли прорваться на территорию Польши, однако их немедленно отправили обратно, сообщили польские пограничники.
"Они сломали забор, и 232 человека смогли попасть на несколько метров вглубь территории Польши", - сообщила агентству PAP представитель польских пограничников Анна Михальска.
Она добавила, что польские пограничники потребовали от мигрантов покинуть территорию Польши и проводили их до линии границы.
В заявлении пограничников сказано, что мигранты закидали их камнями и палками, в то время как белорусские пограничники старались ослепить своих польских коллег лазерами и стробоскопами.
Пятеро нелегальных мигрантов, у которых был констатирован упадок сил, были доставлены в больницу.
Пограничная служба сообщает, что всего в среду было зафиксировано 375 попыток нелегально пересечь польскую границу.