Временный забор на границе с Беларусью завершен

В общей сложности забор установлен на протяжении почти 37 километров, однако приемка строительных работ все еще продолжается, так как объем участков ограждения достаточно велик.

Работы по сдаче-приемке и инспекция забора, вероятно, продолжатся и в первые дни следующей недели, сообщила представитель агентства.

В соответствии с договором срок завершения строительства забора назначен на 6 декабря.

Государственный секретарь МВД Дмитрий Трофимов ранее подтвердил агентству LETA, что есть места, где потребуется строительство дополнительного временного забора.

Всего планируется построить еще 22,8 километра дополнительных ограждений.

По данному предложению МВД подготовит сообщение правительству. Предполагается, что общие затраты на дополнительную закупку колючей проволоки, строительство забора и услуги технического надзора не превысят 2 329 271 евро.

Как сообщалось, после возведения временного забора стоимостью примерно 3,7 млн евро планируется возвести постоянное ограждение. В проекте сообщения МВД правительству говорится, что в общей сложности необходимо построить 172,9 км пограничной полосы, в том числе постоянное заграждение на протяжении 134 км.