Вс, 28.11.2021
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В начале декабря откроются два новых магазина Lidl

Открытие Lidl. Банан на месте ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Новый Lidl откроется 9 декабря, по адресу Валдекю 39А, в Зиепниеккалнсе, сообщается в буклете акций Lidl. 

Также, как сообщалось ранее, первый двухэтажный Lidl откроется 2 декабря на Бривибас гатве. Магазин с торговым залом площадью более 1500 квадратных метров будет самым большим магазином Lidl в Латвии. В соответствии с требованиями он будет работать в "зеленом" режиме и его смогут посещать только жители с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании.

Галерея: открытие первых магазинов Lidl в Латвии


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