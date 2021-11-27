В начале декабря откроются два новых магазина Lidl

Также, как сообщалось ранее, первый двухэтажный Lidl откроется 2 декабря на Бривибас гатве. Магазин с торговым залом площадью более 1500 квадратных метров будет самым большим магазином Lidl в Латвии. В соответствии с требованиями он будет работать в "зеленом" режиме и его смогут посещать только жители с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании.