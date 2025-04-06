Решения Марупского края задерживают возобновление производства военных товаров

В режиме ожидания находятся несколько производителей военных товаров

De Facto подробно рассмотрела ситуацию, которая касается именно производителя военных товаров Ammunity, однако в данный момент договоры аренды с Piche есть у трех значимых производителей военных товаров - Ammunity, Edge Autonomy Riga и Origin Robotics.

"И с Origin Robotics у нас сейчас так же. Мы распланировали помещения, как они должны выглядеть. И мы даже особо не понимаем, позволит ли нам Марупе согласовать их таким образом или нет", - отмечает предприниматель Сенканс.

И здесь ситуация похожа - стройуправа не согласна с тем, что маленькие разделенные помещения - это производственные помещения. Как De Facto подтвердил глава Origin Robotics Агрис Кипурс, предприятие находится в режиме ожидания, чтобы переехать в новые помещения.

Производитель малокалиберных боеприпасов - компания Ammunity - теперь стала заложницей ситуации.

Сейчас проект перестройки в стройуправе Марупского края утвержден. Piche этот план переделало, чтобы он соответствовал требованиям стройуправы, и подало заново. Предприниматель маленькие отделенные помещения, которые, по мнению стройуправы, считаются офисными, назвал вспомогательными. Таким образом, хотя ситуация и продвинулась вперед, она все еще не решена кардинально.

"Если мы проверим и установим, что помещение, или группа помещений, или какая-либо конструкция эксплуатируется не по назначению, это неприемлемо. И мы приостановим ее эксплуатацию", - говорит представитель строительного управления Карклиня.

Как избежать ситуаций, при которых нарушается работа предприятий - производителей военной продукции и защитить оборонные предприятия? Государственный секретарь Министерства обороны Айварс Пуриньш заявил, что министерство размышляет над тем, как расставить приоритеты в обслуживании производителей военной продукции на разных этапах развития компании. "В рамках рабочей группы мы инициировали ряд инициатив, которые могли бы создать исключительную договоренность специально для предприятий оборонной промышленности, чтобы способствовать более простой и оптимизированной процедуре исключительн для компаний этого сектора", - поясняет он. Эти инициативы еще предстоит обсудить между министерствами и другими заинтересованными сторонами.