Решения Марупского края задерживают возобновление производства военных товаров

В результате разногласий между застройщиком индустриального парка - предприятием Piche - и стройуправой Марупского края заложником стал производитель военных товаров - предприятие Ammunity. Оно на этой неделе осталось без офисных помещений, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Предприятие Ammunity, которое производит мелкокалиберные боеприпасы, 1 апреля должно было переехать в новые, свежепостроенные помещения в Марупе. Однако этого не произошло. В начале недели также не было понятно, когда это может произойти. В данный момент предприятие вынуждено искать обходные решения, чтобы работа не встала. Так, например, у представителей предприятия теперь негде обсудить вопросы с потенциальными иностранными инвесторами.
"Если инвестор приехал на целый день в Латвию, то нам после обеда нужно хотя бы провести переговоры, что точно нельзя делать в каком-нибудь публично доступном помещении. Принимая во внимание специфику военной индустрии, мы все-таки говорим об очень конфиденциальных вещах", - указывает член правления Ammunity Беате Краузе-Чеботаре.
Перенося офисные помещения в Марупе, Ammunity заключило договор об аренде с застройщиком индустриального парка - предприятием Piche. Оно зарабатывает, строя и сдавая в аренду помещения складов и офисов.
Предусмотренные для Ammunity помещения Piche сдало в эксплуатацию 13 марта этого года. Предприятие еще должно было переделать помещения под специфические нужды. В реальной жизни это означает - согласно нуждам клиента необходимо построить помещения меньшего размера и санузлы. Поэтому 14 марта, сразу же после того, как Piche сдало в эксплуатацию переделанные для предприятия помещения, оно подало в стройуправу Марупского края проект перестройки.
Принятие решения было отложено на четыре месяца
Неделей позже стройуправа Марупского края обнаружила в поданном Piche проекте различные недостатки и продлила срок выдачи акта до 14 июля.
"И в данный момент не только для Ammunity, но и для многих других предприятий Марупе осознанно задерживает въезд. (...) Если тебе кто-то в процессе говорит, что, сорри, мы не будем рассматривать [проект], или устанавливает какие-то крейзи препятствия, в принципе, предприятие полностью парализуется", - отметил председатель правления Piche Петерис Сенканс.
Однако здесь есть важная деталь - сказать, что стройуправа Марупского края чинит препятствия именно производителю военных товаров, нельзя. Причина - она вообще не знает, кому именно Piche сдает построенные помещения. Впрочем, если бы и знала, ничего бы в ее действиях не поменялось, указывает стройуправа. "Строительный проект рассматривает архитектор, который является должностным лицом. Проекты рассматриваются согласно требованиям нормативных актов. Никаких отступлений нет", - отмечает глава стройуправы Марупского края Марина Карклиня.
Принимая во внимание, что производитель военных товаров остался без дома, он обратился за помощью в Ассоциацию военных технологий, дронов и робототехники. Ее председатель, бывший министр обороны Артис Пабрикс, указывает, что, подвергая предприятия бюрократическому бремени, Латвия рискует тем, что они переедут в другие страны.
Спорные недостатки в проекте перестройки
Стройуправа Марупского края отложила принятие решения почти на четыре месяца, прикрывшись несколькими недостатками, найденными в проекте перестройки.
Часть из них Piche исправило. Однако часть, по мнению предприятия, особенно спорна.
Стройуправа указывает, что помещения для собраний и офис не входят в группу промышленных производственных помещений. Другими словами, спор идет о том, как правильно называть небольшие комнаты, часто разделенные стеклянными перегородками, внутри большого пространства. По данным стройуправы, производственных мощностей, как их назвало Piche, там нет. В свою очередь, из письменного ответа стройуправы следует, что вопрос классификации помещений также важен для того, чтобы их работа соответствовала Закону о статистике.
Второй спорный недостаток связан с предыдущим. Стройуправа указывает, что помещения для собраний и офиса должны быть разделены. В частности, все входы и выходы из этих помещений должны быть в помещение общего пользования. Чтобы устранить этот недостаток, предприятию необходимо построить отдельный коридор.
Стройуправа также требует отчет о техническом осмотре. По мнению Piche, это абсурдное требование, поскольку часть здания, где созданы помещения, была введена в эксплуатацию месяц назад. Предприниматель сдает здание в эксплуатацию частями. В свою очередь, именно потому, что в другой части здания все еще ведется строительство, стройуправа требует отчет о техническом осмотре.
Минэкономики: для всех регулирование написать нельзя
Предприятие Piche обратилось за помощью в Министерство экономики. Оно может дать пояснение в связи с различными связанными со строительством вопросами, однако вмешаться в работу самоуправлений и строительных управлений не может.
"Мы видим большую необходимость в применении регулирования, его толковании и адаптации к конкретному случаю. (...) Очень часто строительные управления хотят, чтобы мы очень четко изложили модель действий в регулировании. К сожалению, это не сработает, потому что тогда наше регулирование было бы слишком подробным. И мы в любом случае не охватили бы все возможные случаи", - объясняет директор департамента строительной политики Министерства экономики Ольга Фелдмане.
Министерство, которое среди прочего является одним из учреждений, работающих над снижением бюрократического бремени, указывает, что в конкретном случае понимает обе стороны - как предпринимателя, так и стройуправу. В то же время министерство призывает не толковать законы слишком буквально, что, по мнению представителя министерства, иногда делает строительное управление Марупского края.
Строительное управление Марупского края с этим не согласно. Заместитель председателя Марупской краевой думы Валдис Карклиньш в телефонном разговоре с De Facto также указал, что именно строительное управление отвечает за последствия. Поэтому непоколебимое отношение к закону самоочевидно. Минэкономики же подчеркивает обратное - закон не может быть написан на все возможные жизненные ситуации.
Министерство экономики призывает предпринимателей обращаться в суд в случае возникновения споров, поскольку самоуправления, в том числе краевые стройуправы, являются автономными учреждениями и никто не может вмешиваться в их работу. Однако, по словам предпринимателей, это решение выглядит хорошо только на бумаге. В реальной жизни судебный процесс для предпринимателя означает риск потерь в ходе судебных разбирательств. Вот почему, как и в обсуждаемой ситуации, предприниматель часто сдается.
В режиме ожидания находятся несколько производителей военных товаров
De Facto подробно рассмотрела ситуацию, которая касается именно производителя военных товаров Ammunity, однако в данный момент договоры аренды с Piche есть у трех значимых производителей военных товаров - Ammunity, Edge Autonomy Riga и Origin Robotics.
"И с Origin Robotics у нас сейчас так же. Мы распланировали помещения, как они должны выглядеть. И мы даже особо не понимаем, позволит ли нам Марупе согласовать их таким образом или нет", - отмечает предприниматель Сенканс.
И здесь ситуация похожа - стройуправа не согласна с тем, что маленькие разделенные помещения - это производственные помещения. Как De Facto подтвердил глава Origin Robotics Агрис Кипурс, предприятие находится в режиме ожидания, чтобы переехать в новые помещения.
Производитель малокалиберных боеприпасов - компания Ammunity - теперь стала заложницей ситуации.
Сейчас проект перестройки в стройуправе Марупского края утвержден. Piche этот план переделало, чтобы он соответствовал требованиям стройуправы, и подало заново. Предприниматель маленькие отделенные помещения, которые, по мнению стройуправы, считаются офисными, назвал вспомогательными. Таким образом, хотя ситуация и продвинулась вперед, она все еще не решена кардинально.
"Если мы проверим и установим, что помещение, или группа помещений, или какая-либо конструкция эксплуатируется не по назначению, это неприемлемо. И мы приостановим ее эксплуатацию", - говорит представитель строительного управления Карклиня.
Как избежать ситуаций, при которых нарушается работа предприятий - производителей военной продукции и защитить оборонные предприятия? Государственный секретарь Министерства обороны Айварс Пуриньш заявил, что министерство размышляет над тем, как расставить приоритеты в обслуживании производителей военной продукции на разных этапах развития компании. "В рамках рабочей группы мы инициировали ряд инициатив, которые могли бы создать исключительную договоренность специально для предприятий оборонной промышленности, чтобы способствовать более простой и оптимизированной процедуре исключительн для компаний этого сектора", - поясняет он. Эти инициативы еще предстоит обсудить между министерствами и другими заинтересованными сторонами.
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