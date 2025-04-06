16 сотрудников Минсообщения более 10 лет получали зарплаты из Фонда развития портов

Договоры сотрудникам Министерства сообщения предлагал подписать заместитель директора департамента транспортной логистики и координации международного сотрудничества Андрис Малдупс. Он был главой секретариата, и договор с фондом у него был с 2010 года. В секретариате была создана специальная рекламная комиссия. Ее руководителем был заместитель госсекретаря министерства Улдис Рейманис. У него договор с фондом был с 2011 года.

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За средства фонда приобретались мобильные телефоны, компьютеры, оплачивались индивидуальные курсы английского языка для главы рекламной комиссии Улдиса Рейманиса. Госконтроль считает, что для покрытия этих расходов не было правового обоснования. Более 40 тысяч (40 057) было потрачено в виде репрезентативных расходов, по поводу которых рекламная комиссия не принимала решений.

Nekā personīga известно, что четыре года зарплату в Фонде развития портов как директор юридического департамента получала Лиене Приедите-Канцевича и короткий срок в то время департаментом руководила Ингуна Страутмане. Теперь оба давних сотрудника Министерства сообщения включены в комиссию, которая будет оценивать выводы Госконтроля.

Госконтроль считает, что Министерство сообщения несет основную ответственность за то, что происходило на протяжении многих лет, поскольку оно давало разрешение на совмещение должностей конкретным должностным лицам Министерства сообщения и было проинформировано об использовании фонда и его ресурсах.