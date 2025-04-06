16 сотрудников Минсообщения более 10 лет получали зарплаты из Фонда развития портов

На этой неделе Госконтроль опубликовал отчет об использовании средств Фонда развития портов. Аудиторы обнаружили, что из нескольких сотен тысяч, ежегодно выделяемых этому фонду, лишь небольшая часть тратится на продвижение порта и рекламные мероприятия, что и было целью его создания. Большая часть этих средств пошла на оплату труда сотрудников Министерства сообщения. Госконтроль считает, что часть денег была потрачена не только неэкономно, но и незаконно, и обратился в прокуратуру, сообщает передача Nekā personīga.
Фонд развития портов был создан более двадцати лет назад. Предполагалось, что это будет способствовать продвижению портов на международных рынках, привлечению инвесторов и большего количества грузов. С 2010 года его финансируют три крупнейших латвийских порта - Рига, Вентспилс и Лиепая. Как подчеркивает Госконтроль, именно в этот момент деятельность фонда "ушла в тень", поскольку он не был обязан публиковать отчет об использовании средств.
Аудиторы установили, что большая часть средств фонда шла сотрудникам Министерства сообщения. Ежегодно с ними заключались договоры предприятий, а расходы покрывала "Латвийская морская администрация" - капитальное предприятие Министерства сообщения. Однако секретариат, в состав которого в среднем входило 16 человек, на бумаге работал при Латвийском совете портов, транзита и логистики, возглавляемом премьер-министром.
Как выяснила Nekā personīga, размеры вознаграждений, полученных из фонда, в декларациях должностных лиц Минсообщения указывались разные - от 600 до более 1000 евро в месяц. Это продолжалось и в годы пандемии, когда не было проведено ни одного заседания Совета портов, никто не ездил в командировки и на международные выставки.
Договоры сотрудникам Министерства сообщения предлагал подписать заместитель директора департамента транспортной логистики и координации международного сотрудничества Андрис Малдупс. Он был главой секретариата, и договор с фондом у него был с 2010 года. В секретариате была создана специальная рекламная комиссия. Ее руководителем был заместитель госсекретаря министерства Улдис Рейманис. У него договор с фондом был с 2011 года.
За средства фонда приобретались мобильные телефоны, компьютеры, оплачивались индивидуальные курсы английского языка для главы рекламной комиссии Улдиса Рейманиса. Госконтроль считает, что для покрытия этих расходов не было правового обоснования. Более 40 тысяч (40 057) было потрачено в виде репрезентативных расходов, по поводу которых рекламная комиссия не принимала решений.
Nekā personīga известно, что четыре года зарплату в Фонде развития портов как директор юридического департамента получала Лиене Приедите-Канцевича и короткий срок в то время департаментом руководила Ингуна Страутмане. Теперь оба давних сотрудника Министерства сообщения включены в комиссию, которая будет оценивать выводы Госконтроля.
Госконтроль считает, что Министерство сообщения несет основную ответственность за то, что происходило на протяжении многих лет, поскольку оно давало разрешение на совмещение должностей конкретным должностным лицам Министерства сообщения и было проинформировано об использовании фонда и его ресурсах.
Премьер-министр Эвика Силиня на состоявшемся на этой неделе заседании Совета латвийских портов (Латвийского совета портов, транзита и логистики) не утвердила прошлогодний отчет Фонда развития портов. В прошлом году 38 тысяч (38 297) евро из средств фонда было потрачено на рекламную деятельность, а около 148 тысяч (147 866 тысяч евро) - на зарплаты и налоги. Премьер-министр предложила ликвидировать фонд, однако пока такое решение не получило поддержки.
Порты хотят, чтобы за их деньги продолжалась популяризация портов за границей. Они высоко ценят участие в международных выставках под единым брендом VIA LATVIA, что, по их мнению, позволяет им экономить средства за счет объединения на одном стенде и эффективнее обращаться к клиентам, совместно представляя латвийскую транзитно-логистическую отрасль. Однако по поводу возможного формата и порядка контроля еще предстоит принять решение.
Пока не ясно, будет ли в будущем совместным международным продвижением портов заниматься Латвийское агентство инвестиций и развития или же это останется в компетенции Министерства сообщения. Ожидается, что такое решение будет принято на одном из ближайших заседаний Совета портов.
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