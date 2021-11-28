"Эрдоган бы нам этого не простил". Зеленский рассказал свою версию "Вагнергейта"

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что Бурба предлагал ему украсть формулу вакцины от коронавируса. Бурба заявил, что впервые об этом слышит ФОТО: Getty Images

"Он обвинил в том, что кто-то распространяет ковид. Но вы понимаете, мы же не идиоты. Он предложил это передать и публично об этом сказать. Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало окончательно понятно, что товарищ просто хочет, как говорят разведчики, какую-то торпеду пустить", - продолжил Зеленский.

Президент закончил свои рассуждения тем, что обвинил своего предшественника Петра Порошенко в том, что именно он посредством Бурбы хотел испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки.

Многие журналисты, слушавшие этот спич Зеленского в помещении, где проходил пресс-марафон, утратили нить сюжета президентского рассказа еще на его первых предложениях.

Возможно, Зеленский имел в виду сюжет, описанный накануне пресс-марафона близким к Офису президента блогером, бывшим журналистом Сергеем Лещенко. "Еще одна спецоперация, которую предлагал Василий Бурба, - это похищение формулы вакцины от коронавируса в западных лабораториях. Это не шутка", - написал он в "Фейсбуке".

Сам Бурба в пятницу вечером заявил, что "впервые слышит" о любой подобной спецоперации. "Единственное, что меня объединяет с ковидом, это то, что я вакцинирован", - заявил он.

Что еще сказал президент

Владимир Зеленский заявил, что во время его регулярных совещаний с руководителями украинских разведывательных ведомств ему ни разу не говорили о подготовке операции по захвату "вагнеровцев". "Про это никто никогда не докладывал, никогда об этом не говорилось. Да, была информация, что есть "вагнеровцы", что готовятся разные вещи, они бандиты, девять из них граждане Украины. Общие были вещи. Но когда садились все разведчики, этой информации не было", - сказал он.

По словам Владимира Зеленского, реализация плана Василия Бурбы привела бы к ухудшению отношений Украины с Турцией ФОТО: President of Ukraine

Слова президента противоречат информации из отчета Bellingcat, который утверждает, что Зеленскому доложили о подготовке операции 15 июня 2020 года, более чем за месяц до ее предполагаемого финала, он принципиально одобрил ее 26 июня, а 1 июля конкретный план операции был утвержден министром обороны Украины Андреем Тараном.

Тем не менее, в эмоциональном изложении Зеленского, все время переходящего с украинского на русский и обратно на украинский, дальнейшие события выглядели так.

"Приходит товарищ Бурба и говорит: вот такая-то ситуация. А я говорю: я знаю, вы ж уже говорили, что есть несколько направлений, и другие разведчики, там 20 планов какие-то разрабатывают, но должны быть все детали. И рассказывает, что он предлагает. У меня был один только вопрос, и я прямо его задал… "Турецкие авиалинии" [в самолете этой авиакомпании "вагнеровцы" должны были вылететь из Минска в Стамбул - ред.] Эрдоган должен знать? Нет. Понял", - рассказал Зеленский.