Видео ⟩ Жительница Пурвциемса подозревает, что в ее квартире накапливается опасная пыль

Изначально Анда была уверена, что пыль в квартире появляется из-за ремонта. Особенно заметным слой пыли на подоконниках был летом.

Анда убирает квартиру каждый день, сначала она замечает слой пыли на листьях растений. Кроме того, женщина считает, что это не обычная пыль, поэтому она собрала кучку грязи и взяла ее на работу, чтобы рассмотреть под микроскопом.

"Буквально каждый день я могла намести такую кучу пыли на полу. Я даже заклеила вентиляционный люк в ванной - подумала, может, из него идет пыль, но ничего не помогает.

Я посмотрела на пылинки под микроскопом, это было ужасно! Я увидела такие маленькие острые волокна. Я начала задаваться вопросом - что это такое? Мы вдыхаем все это? Подозреваю, что это довольно необычный состав пыли для обычной городской квартиры", - говорит Анда.

Женщина подозревает, что пыль в квартиру идет из шахты лифта или с покрытия спортивной площадки напротив дома.

Управляющий домом Rīgas pilsētbūvnieks отмечает, что раньше никто не жаловался на пыль в доме и с лифтом проблем быть не может.

Эксперт по охране здоровья окружающей среды признает, что причину появления пыли определить сложно.

"На мой взгляд, пыль могла появиться из стыков панелей, это больше похоже на изоляционные материалы. Конечно, живя в Риге, нужно учитывать, что на улице тоже очень много пыли.

Она влияет на здоровье, в основном на дыхательную систему, может вызвать пневмонию",

- сказал директор Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Университета им Страдиня Ивар Ванадзиньш.

Специалист считает, что ежедневная чистка и специальные воздушные фильтры будут краткосрочным решением, необходимо найти причину, откуда пыль берется. Помимо прочего, следует избегать вещей, которые накапливают пыль, особенно ковров.

Оказывается, что один житель города ежедневно вдыхает около 500 миллиардов частиц пыли.