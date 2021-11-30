Выявлен 931 новый случай Covid-19. Умерли 24 человека

Умершие входили в возрастные категории от 40 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

девять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте старше 90 лет.

19 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Пять человек были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 472 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 459 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился до 624,3 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8%. Было сделано 11 646 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 253 659 человек.

Вакцинация

На данный момент в Латвии бустерной дозой вакцинированы против Covid-19 67 788 человек, или 5,72% всех прошедших базовый курс вакцинации, свидетельствуют последние данные, собранные Национальной службой здравоохранения (НСЗ).

Как сообщалось ранее, дополнительная, или бустерная, вакцинация против Covid-19 в последние недели набирает обороты, однако в то же время сократилось количество людей, получающих первую вакцину против Covid-19. Так, из 67 085 человек, вакцинированных на прошлой неделе, 29,84% получили бустерную вакцину и только 16,04% - первую дозу вакцины.

Аналогичную тенденцию можно увидеть в данных о вакцинации за понедельник: всего 7645 человек привились против Covid-19 в течение дня, из которых 38,22%, или 2922 человека, получили бустерную вакцину, а 14,57%, или 1114 человек, - первую вакцину из двух. 3076 человек, или 40,24% всех вакцинированных, в понедельник ввели вторую дозу вакцины, в то время как 533 человека, или 6,97%, были вакцинированы препаратом Janssen производства дочерней компании Johnson & Johnson (J&J), в случае с которой требуется всего одна доза. Показатели вакцинации за последние дни еще будут уточнены.

На данный момент в Латвии против Covid-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 67,63% всех жителей страны, а завершили курс 62,95% жителей.

До сих пор для использования в ЕС одобрены четыре вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J, или Janssen.